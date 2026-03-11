Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026

Cannes, Francia.- La artista Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, en reconocimiento a su trayectoria artística, adelantó el medio estadounidense Variety.

Streisand, de 83 años, señaló en un comunicado que recibe con "orgullo y profunda humildad" este galardón.

"En estos tiempos difíciles el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia", señala la artista.

"El cine trasciende fronteras y políticas -añade-, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo”.

El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de The Lord of the Rings ("El señor de los anillos"), también recibirá este año la Palma de Oro honorífica.