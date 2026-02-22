  1. Inicio
La revancha de Sean Penn: Gana su primer BAFTA tras décadas de espera

Sean Penn hace historia en la 79ª edición de los premios BAFTA al alzarse con el galardón a Mejor Actor de Reparto

Sean Penn conquista su primera máscara dorada en los BAFTA 2026, dejando sin premio al puertorriqueño Benicio del Toro.

Londres, Inglaterra.- El actor estadounidense Sean Penn ganó este domingo el premio BAFTA, el más importante del cine británico, en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en la película 'One battle after another', de Paul Thomas Anderson, y dejó sin opciones a su compañero de pantalla, el puertorriqueño Benicio del Toro.

Penn se alzó con la máscara dorada en esta 79 edición de los galardones británicos gracias a su papel del coronel Steven J. Lockjaw, imponiéndose a Del Toro, compañero de reparto en el filme, así como a otros grandes nombres como Jacob Elordi ('Frankenstein'), Paul Mescal ('Hamnet'), Peter Mullan ('I Sware ') o el que partía inicialmente como favorito tras ganar el Globo de Oro, el sueco Stellan Skarsgard, por 'Sentimental value'.

Leonardo DiCaprio y Sean Penn juntos en una película, por primera vez

El actor estadounidense, de 65 años, no asistió a la gala, por lo que no pudo subir al escenario del Royal Festival Hall de Londres ni pronunciar un discurso de ganador para celebrar su primer BAFTA, tras haberse ido de vacío hasta en tres ocasiones en esta cita cinematográfica.

En 2004, Penn fue nominado por partida doble gracias a sus papeles en '21 grams' y 'Mystic River' y de nuevo en 2008 por su interpretación en 'Milk', pero hasta este domingo no contaba con ninguna máscara dorada en su palmarés.

La victoria de Penn dejó sin su segundo BAFTA al puertorriqueño Benicio del Toro, que optaba de nuevo al galardón veinticinco años después de haberlo conseguido por primera vez con 'Traffic' en 2001.

El thriller de acción de Thomas Anderson, 'One battle after another', con Penn, Del Toro o Leonardo DiCaprio como parte del elenco principal, inició la gala como la gran favorita en esta edición de los BAFTA, al contar con 14 nominaciones.

