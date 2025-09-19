Leonardo DiCaprio y Sean Penn juntos en una película, por primera vez

Los Ángeles, Estados Unidos.- Llega una nueva propuesta de uno de los directores más aclamados de todos los tiempos. Una de esas historias por las que apuesta Paul Thomas Anderson, tan diversas como coincidentes en estilo. Desde Boogie Nights (1997) donde indaga en el cine porno de los años 70, pasando por “Magnolia” (1999), en la que entrecruza dramas personales o “Pozos de ambición” (2007) sobre la fiebre del petróleo, Anderson aborda mundos complejos donde el poder, la decadencia y las relaciones humanas dan lugar a una mezcla muy celebrada por los espectadores.

Leonardo DiCaprio protagoniza esta historia calificada como una comedia de acción, en la que un grupo de exrevolucionarios, vuelve a reunirse, después de 16 años, para rescatar a la hija de uno de ellos. Basada en la novela Vineland (1990, Thomas Pynchon), Anderson trae al siglo XXI la historia de un grupo contracultural, maltrecho y decadente, pero con espíritu combativo. Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) hará lo imposible para rescatar a su hija y frente a él, el coronel Steven J.Lockjaw (Sean Penn), un supremacista blanco vendrá cargado de artillería pesada. Una historia de persecuciones envuelta en humor negro, fiel al cine de Anderson y al espíritu de Vineland. Va a ser la primera vez que estos dos actores fetiche se enfrentan en la gran pantalla como antagónicos.

Una lucha esperada

Reconocido internacionalmente por su papel en “Titanic” (James Cameron, 1997), el personaje de Jack Dawson conmovió los corazones del mundo. Había nacido una estrella, Leonardo DiCaprio. Le seguirían papeles fundamentales que marcaron la intención del actor de desprenderse del estereotipo de galán para enfrentarse a personajes complejos y turbios. En 2002 y a las órdenes de Steven Spielberg, estrenaba “Atrápame si puedes”. Una película basada en la vida real de un estafador, Frank Abagnale, que se hizo pasar por piloto de aviones, médico y abogado, y donde DiCaprio ofrece un interesante retrato carismático y astuto. Después su tándem con Martin Scorsesse, le ha llevado a un recorrido extraordinario por títulos como Gangs of New York (2002), “El aviador” (2004), “Infiltrados” (2006), Shutter Island (2010), una de las películas más oscuras en la carrera de ambos, “El lobo de Wall Street” (2013) y la última estrenada por el director norteamericano “Los asesinos de la luna” (2023), que cuenta el asesinato en 1920 de los nativos americanos de Osage en Oklahoma al encontrar petróleo en sus tierras. El Oscar le llegó a DiCaprio en 2016 por su papel protagonista en “El renacido", dirigida por Alejandro González Iñárritu. Una interpretación muy exigente, tanto a nivel físico como emocional, sobre un cazador que lucha por sobrevivir en un entorno hostil y que había sido dado por muerto.

Su brillante actuación le brindó el Oscar al que ya había estado nominado por “¿A quién ama Gilbert Grape?” (Lasse Hallström, 1993), “El aviador” (Martin Scorsesse, 2004), “Diamante de sangre” (Edward Zwick, 2006) y "El lobo de Wall Street" (Martin Scorsesse, 2013). Receloso de hablar sobre su vida privada, a Leonardo DiCaprio se le atribuye una veintena de parejas, entre las que destacan nombres de top models como Helena Christensen, Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Gigi Hadid o Vittoria Ceretti, su actual pareja. Por otro lado, es muy conocido el activismo medioambiental del actor norteamericano. En 1998 creó la Fundación Leonardo DiCaprio (FLD) desde donde apoya iniciativas de protección de la naturaleza. En la firma del Acuerdo de París de 2016, el actor intervino con un discurso en el que apelaba a los líderes mundiales a buscar soluciones para conseguir revertir el Cambio Climático y señalando su responsabilidad ante generaciones futuras.

