Certificados de defunción revelan más detalles sobre la muerte de Rob y Michele Reiner

El caso del asesinato de Rob y Michele Reiner sigue en investigación, mientras documentos revelan más información sobre las muertes que conmocionaron a Hollywood

Certificados de defunción revelan más detalles sobre la muerte de Rob y Michele Reiner

La muerte de Rob y Michele Reiner ha generado debate sobre el tema de las adicciones, puesto que su hijo Nick batalló con esto desde su juventud temprana.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mientras los servicios fúnebres del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner aún no se realizan, se ha revelado nueva información en torno a su muerte.

El portal TMZ tuvo acceso al certificado de defunción de la pareja, donde se revelan más detalles sobre el caso.

Según el documento, los Reiner murieron a pocos minutos del ataque perpetrado con un arma blanca.

El cuerpo del director fue encontrado a las 3:45 de la tarde, y el de su esposa un minuto después.

La hora y fecha de la muerte figuran como "desconocidas", aunque por la condición de los cuerpos se ha dicho que sucedió varias horas antes del hallazgo de los mismos. Incluso se ha mencionado que pudo haber sido tras la fiesta a la que asistió la pareja y su hijo Nick (acusado por las muertes) en la casa del comediante y presentador Conan O'Brien, y donde habrían iniciado un altercado que los obligó a abandonar la residencia.

Según otra información publicada por Fox News, los restos mortales de la pareja fueron incinerados en la morgue Mount Sinai. Los hijos de los Reiner, Jake y Romy, aún no han informado sobre cuándo será el funeral de sus padres, aunque sí han agradecido el apoyo recibido en estos momentos tan difíciles para ellos.

