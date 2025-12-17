Hijos de Rob y Michele Reiner: "Las palabras no pueden describir el dolor"

Estados Unidos.-El vil asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner a manos de su propio hijo, ocurrido el pasado domingo 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, ha sumido en el dolor a una familia completa. Y justo en medio del enorme impacto, dos de los hijos de la pareja, Jake y Romy Reiner, rompieron por fin el silencio con un comunicado conjunto en el que describieron la pérdida como “horrífica y devastadora”.

“Las palabras ni siquiera pueden empezar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día”, expresaron en el comunicado difundido en medios como TMZ. Los hermanos Reiner describen lo devastados que están por la pérdida de sus padres a manos de su propio hermano Nick Reiner, quien podría enfrentar cargos que van desde cadena perpetua hasta la pena de muerte.

"La pérdida horrífica y devastadora de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", detalla el comunicado, que ha sido difundido por medios además como Hola! e Infobae, entre otros.

Agradecen las muestras de solidaridad

Los hermanos agradecieron las muestras de apoyo recibidas y piden respeto y privacidad mientras enfrentan esta difícil situación. “Estamos agradecidos por la avalancha de condolencias, bondad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida”, indica el escrito. Además, piden "respeto y privacidad, que la especulación sea moderada con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron”. En el comunicado no mencionan su hermano Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado la noche del 14 de diciembre y enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres.