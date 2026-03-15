"One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, mejor película de los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.-One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consagró como la mejor película en la 98ª edición de los Oscar 2026, celebrada en Los Ángeles.
One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por figuras como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, ha sido una de las películas más destacadas de la temporada de premios previo a los Óscar 2026.
La cinta narra la historia de un ex revolucionario que debe enfrentarse nuevamente al conflicto para proteger a su hija, y fue la favorita de la noche al recibir seis premios Oscar en total, incluyendo mejor director para Anderson y mejor actor de Reparto para Sean Penn.
La producción recibió 13 nominaciones al Óscar, incluyendo categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección y actuaciones claves.
Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.
Los ganadores
MEJOR PELÍCULA
'One Battle After Another'.
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley, por 'Hamnet'.
MEJOR ACTOR
Michael B. Jordan, por 'Sinners'.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan, por 'Weapons'.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn, por 'One Battle After Another'.
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Noruega, 'Sentimental Value'.
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
Ryan Coogler, por 'Sinners'.
MEJOR FOTOGRAFÍA
Autumn Durald, por 'Sinners'.
MEJOR MONTAJE
Andy Jurgensen, por 'One Battle After Another'.
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Kate Hawley, por 'Frankenstein'.
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.
MEJOR BANDA SONORA
Ludwig Goransson, por 'Sinners'.
MEJOR CANCIÓN
'Golden', de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por 'K-Pop Demon Hunters'.
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.
MEJOR SONIDO
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'.
MEJOR CASTING
Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'.
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN'K-Pop Demon Hunters'
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
Mr. Nobody Against Putin'.
MEJOR CORTO'
The Singers''Two People Exchanging Saliva'.
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
'The Girl Who Cried Pearls'.
MEJOR CORTO DOCUMENTAL
'All The Empty Rooms'.