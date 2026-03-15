"One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, mejor película de los Oscar

'One Battle After Another', que aspiraba a 13 Oscar, logró seis premios, incluyendo el galardón principal de la noche a mejor película

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 20:47
Su éxito se debe al talento de sus actores, grandes piezas en el tablero de Hollywood: desde Leonardo DiCaprio hasta Sean Penn y el puertorriqueño Benicio del Toro

Los Ángeles, Estados Unidos.-One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consagró como la mejor película en la 98ª edición de los Oscar 2026, celebrada en Los Ángeles.

One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por figuras como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, ha sido una de las películas más destacadas de la temporada de premios previo a los Óscar 2026.

La cinta narra la historia de un ex revolucionario que debe enfrentarse nuevamente al conflicto para proteger a su hija, y fue la favorita de la noche al recibir seis premios Oscar en total, incluyendo mejor director para Anderson y mejor actor de Reparto para Sean Penn.

La producción recibió 13 nominaciones al Óscar, incluyendo categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección y actuaciones claves.

Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Los ganadores

MEJOR PELÍCULA

'One Battle After Another'.

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por 'Hamnet'.

MEJOR ACTOR

Michael B. Jordan, por 'Sinners'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan, por 'Weapons'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn, por 'One Battle After Another'.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Noruega, 'Sentimental Value'.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Ryan Coogler, por 'Sinners'.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Autumn Durald, por 'Sinners'.

MEJOR MONTAJE

Andy Jurgensen, por 'One Battle After Another'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley, por 'Frankenstein'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

MEJOR BANDA SONORA

Ludwig Goransson, por 'Sinners'.

MEJOR CANCIÓN

'Golden', de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por 'K-Pop Demon Hunters'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'.

MEJOR CASTING

Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN'K-Pop Demon Hunters'

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Mr. Nobody Against Putin'.

MEJOR CORTO'

The Singers''Two People Exchanging Saliva'.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'The Girl Who Cried Pearls'.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'All The Empty Rooms'.

