"One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, mejor película de los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.-One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consagró como la mejor película en la 98ª edición de los Oscar 2026, celebrada en Los Ángeles.

One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por figuras como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, ha sido una de las películas más destacadas de la temporada de premios previo a los Óscar 2026.

La cinta narra la historia de un ex revolucionario que debe enfrentarse nuevamente al conflicto para proteger a su hija, y fue la favorita de la noche al recibir seis premios Oscar en total, incluyendo mejor director para Anderson y mejor actor de Reparto para Sean Penn.