Capturan a conductor de rastra por accidente que dejó tres muertos en Jesús de Otoro

Intibucá, Honduras.- El conductor de la rastra que provocó la muerte de tres personas en Jesús de Otoro, Intibucá, fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de la Unidad de Patrulla de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El detenido es un hondureño de 24 años, de oficio motorista, originario de San Marcos de Colón, Choluteca, y residente en Siguatepeque, Comayagua, a quien se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria en perjuicio de tres ciudadanos y la seguridad vial del Estado de Honduras.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la tarde del lunes 18 de mayo en el kilómetro 30 de la carretera RN-22, en la aldea Ojo de Agua, municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.