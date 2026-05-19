Capturan a conductor de rastra por accidente que dejó tres muertos en Jesús de Otoro

Intibucá, Honduras.- El conductor de la rastra que provocó la muerte de tres personas en Jesús de Otoro, Intibucá, fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de la Unidad de Patrulla de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
El detenido es un hondureño de 24 años, de oficio motorista, originario de San Marcos de Colón, Choluteca, y residente en Siguatepeque, Comayagua, a quien se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria en perjuicio de tres ciudadanos y la seguridad vial del Estado de Honduras.
De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la tarde del lunes 18 de mayo en el kilómetro 30 de la carretera RN-22, en la aldea Ojo de Agua, municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.
Según las investigaciones, las víctimas identificadas como Ángel Manuel Alfaro Bautista, Milton Ronaldo Alfaro Argueta y Pedro Javier Pineda Sánchez se encontraban realizando trabajos de construcción a la orilla de la carretera cuando fueron embestidos por una rastra que, en su trayecto hacia La Esperanza, impactó inicialmente contra un vehículo tipo cisterna y posteriormente atropelló a los tres trabajadores, provocándoles la muerte de forma inmediata.
Tras el hecho, las autoridades policiales realizaron la detención del conductor del vehículo pesado en el lugar, a fin de iniciar el proceso de investigación y deducir las responsabilidades correspondientes conforme a ley.
El sospechoso fue informado de sus derechos y trasladado a la instancia competente para continuar con el proceso legal.
Las autoridades del DPI continúan con las diligencias investigativas orientadas a esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las circunstancias del accidente.