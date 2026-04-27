Identifican a dos motociclistas que murieron en fatal choque en carretera a Marale

Se trata de Juan Ávila , originario de la comunidad de El Cacao, y Astul Galindo , procedente de La Vega, ambas aldeas del municipio de Marale, quienes perdieron la vida tras colisionar de frente mientras se conducían en sus respectivas motocicletas a la altura de la aldea El Pedregal.

El Porvenir, Honduras.- Las víctimas mortales del trágico accidente de tránsito registrado la tarde del domingo en la carretera que conecta los municipios de El Porvenir y Marale , en Francisco Morazán, ya fueron plenamente identificadas por las autoridades.

De acuerdo con informes preliminares, uno de los jóvenes se dirigió hacia El Porvenir, mientras que el otro viajaba en sentido contrario, lo que habría provocado el impacto frontal. La fuerza del choque fue tal que ambos resultaron con heridas de gravedad.

Tras el accidente, los motociclistas fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial cercano y posteriormente remitidos al Hospital Escuela en Tegucigalpa; sin embargo, después de horas se confirmará su caída debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos en el principal centro hospitalario del país y los trasladaron a la morgue de Medicina Forense para la autopsia correspondiente. Posteriormente, fueron entregados a sus familiares para su velatorio y sepultura cristiana en sus lugares de origen.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, mientras que imágenes del lugar evidencian los severos daños en ambas motocicletas, reflejando la magnitud del impacto.