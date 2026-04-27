Tras años de lucha, Jorge Ortiz de Pinedo apuesta por un trasplante de pulmones: “Quiero ver crecer a mis nietos”

La enfermedad pulmonar que afecta a Jorge Ortiz de Pinedo lo ha obligado a tomar decisiones médicas importantes; aquí más detalles.
A sus 78 años, el también productor se encuentra en la búsqueda de un trasplante de pulmones, una alternativa que podría mejorar su condición y prolongar su vida. Así lo reveló recientemente en entrevista con el conductor René Franco.
Ortiz de Pinedo explicó que actualmente se están desarrollando protocolos médicos para determinar la viabilidad del procedimiento. “Están lanzando el protocolo de investigación para ver dónde se puede hacer, cómo se puede hacer y quién me lo puede hacer”, comentó.
El actor detalló que este proceso implica numerosos estudios médicos, necesarios para evaluar su estado de salud y determinar si es candidato al trasplante. “Hay una cantidad de estudios tremendos”, agregó.
Durante la conversación en el pódcast La Taquilla, el comediante expresó que su principal motivación es poder seguir disfrutando de su vida y su familia. “Deseo alargar la vida un poquito más”, afirmó.
Entre sus anhelos, destacó el deseo de compartir más tiempo con sus seres queridos. “Tengo la ilusión de ver crecer a mis nietos, ver realizados a mis hijos, de disfrutar de mi vida, mi pareja, mis amigos y convivir con el público”, expresó.
El actor también recordó los problemas de salud que ha enfrentado en el pasado, incluyendo dos episodios de cáncer pulmonar. “Hace 15 años me dio el primer cáncer... me quitaron medio pulmón y me recuperé. Hace ocho años me dio otro... me quitaron medio pulmón y sigo. Y la EPOC”, relató.
Debido a su condición, ha tenido que realizar cambios significativos en su estilo de vida, especialmente en su apariencia física. Según explicó, los médicos le recomendaron bajar de peso para aumentar las probabilidades de éxito en un eventual trasplante.
“Me debes ver más o menos delgado porque los médicos me dijeron que para recibir un trasplante debía adelgazar”, comentó, explicando que el exceso de peso puede dificultar la expansión del pulmón.
Gracias a su disciplina, Ortiz de Pinedo ha logrado perder 18 kilos y mantiene una rutina diaria de ejercicio. “Voy al gimnasio todos los días... debo mantenerme físicamente en condiciones para cuando se dé la oportunidad”, señaló, dejando un mensaje de perseverancia: “Uno tiene que estar siempre listo para la vida... porque la ciencia existe, pero uno debe colaborar”.