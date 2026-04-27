Tras años de lucha, Jorge Ortiz de Pinedo apuesta por un trasplante de pulmones: “Quiero ver crecer a mis nietos”

Gracias a su disciplina, Ortiz de Pinedo ha logrado perder 18 kilos y mantiene una rutina diaria de ejercicio. “Voy al gimnasio todos los días... debo mantenerme físicamente en condiciones para cuando se dé la oportunidad”, señaló, dejando un mensaje de perseverancia: “Uno tiene que estar siempre listo para la vida... porque la ciencia existe, pero uno debe colaborar”.