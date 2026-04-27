Sergio, hijo de Arturo "Tuky" Bendaña, permanece en UCI tras grave accidente en motocicleta

San Pedro Sula, Honduras.-El médico ginecólogo y obstetra Sergio Bendaña Cardona, hijo del exministro Arturo "Tuky" Bendaña, permanece hospitalizado en estado delicado tras sufrir un accidente mientras conducía su motocicleta. El incidente ocurrió mientras el especialista participaba en una competencia de motos, una actividad que forma parte de su afición por los deportes extremos. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, Bendaña Cardona fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde actualmente recibe atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“El doctor está en el hospital por un accidente de moto. Lo tienen en cuidados intensivos”, indicó una fuente cercana al médico, confirmando la gravedad de su estado. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles oficiales sobre las lesiones sufridas ni sobre su evolución médica, aunque se mantiene bajo estricta supervisión especializada. Familiares del galeno han utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de fe y esperanza, asegurando que confían en Dios y en que su recuperación será favorable. Sergio Bendaña Cardona es reconocido en el ámbito médico por su trayectoria en la ginecología y obstetricia, además de ser parte de una familia con amplia presencia en la vida pública del país.