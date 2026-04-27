Sube a 20 los muertos por ataque con explosivos en carretera de Colombia

Bogotá, Colombia.- A veinte se elevó el número de muertos, todos civiles, tras el atentado con un cilindro cargado con explosivos que fue detonado el sábado por presuntos disidentes de las FARC en la Vía Panamericana, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), según el más reciente informe oficial publicado este domingo.

"En el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte cuerpos", indicó en un comunicado el Instituto de Medicina Legal (IML).

La entidad precisó que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad, y señaló que hasta ahora han sido identificadas 15 de las víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.