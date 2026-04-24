Negociaciones del salario mínimo entran en etapa definitiva este lunes

Josué Orellana, representante del sector obrero , confirmó que la expectativa para este encuentro es recibir la contrapropuesta final de los empresarios.

Tras semanas de intensas deliberaciones, la representación de los trabajadores ha dejado claro que la firma del pacto depende de la voluntad del sector empleador para cerrar una brecha del porcentaje de aumento que actualmente mantiene distantes las posturas de ambas partes.

Tegucigalpa, Honduras.- La mesa tripartita para la fijación del salario mínimo en Honduras ha sido convocada de manera oficial para este lunes a las 9:30 de la mañana, en una sesión que se perfila como el "último tramo" para alcanzar un acuerdo entre el sector obrero y la empresa privada.

Según Orellana, si los porcentajes ofrecidos se ubican por encima del 6% se estaría a las puertas de suscribir el acuerdo de forma inmediata.

No obstante, advirtió que el tiempo se agota, ya que las centrales obreras han establecido el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, como la fecha límite para resolver el conflicto antes de trasladar sus demandas a las calles.

A pesar de que existe un avance del 75% en la estructura de negociación para el año 2027 y un 50% para el 2026, la vigencia de un acuerdo plurianual sigue en entredicho.

Los trabajadores sostienen que, de no recibir una respuesta satisfactoria este lunes, se replantearán la estrategia y podrían optar por negociar únicamente el ajuste correspondiente al presente año, dejando sin efecto las proyecciones para el ciclo siguiente.

La urgencia de un acuerdo radica en evitar que la decisión pase a manos del Poder Ejecutivo. Orellana señaló que permitir que el Presidente de la República fije el aumento por decreto sería admitir la incapacidad de los sectores para resolver sus diferencias mediante el diálogo social, lo que debilitaría los espacios de concertación tripartita en otros temas de importancia nacional.

“Si damos esto en manos del Presidente de la República, automáticamente como sectores estamos diciendo que no somos capaces de lograr el acuerdo y vamos a perder espacios de diálogo y resoluciones definitivas”, explicó Orellana.

El ambiente en la mesa de negociación se mantiene bajo una tensa cordialidad. Aunque la representación obrera reconoce la existencia de empresarios conscientes del valor de la mano de obra calificada, también hacen un llamado a la empatía por parte de aquellos sectores que se resisten al ajuste.

El argumento de los trabajadores es que un empleado bien remunerado incrementa la productividad de la empresa, y que la actual petición es coherente con la necesidad de que las ganancias se compartan de manera justa.

De no lograrse el consenso el lunes, las reuniones podrían extenderse durante el martes, miércoles o incluso el jueves de la próxima semana.

Sin embargo, la advertencia es tajante: después del primero de mayo, las centrales obreras no regresarán a la mesa de negociación. Esta postura busca presionar por una solución antes de las movilizaciones del Día del Trabajador, donde la masa laboral manifestará sus quejas y demandas de no encontrarse una salida satisfactoria a la actual parálisis del ajuste salarial.