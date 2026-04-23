Acuerdo bianual de ajuste al salario mínimo se concretará tras 67 días

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión del salario mínimo sostendrá la séptima reunión el próximo lunes con la expectativa de concretar el acuerdo bianual de ajuste a la remuneración base que abarca el 2026 y 2027.

Así lo anunciaron a EL HERALDO los portavoces de las partes involucradas en este proceso, por lo que el convenio se alcanzaría luego de 67 días de haberse juramentado la comitiva.

Aunque se encuentra en sesión permanente, los integrantes de la mesa tripartita fueron convocados para el 27 de abril en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) cuando habrá transcurrido 117 días de este año.

El proceso de negociación del ajuste salarial inició desde el pasado 19 de febrero que en principio solo comprendería 2026, pero se acordó incluir el siguiente período de 12 meses.

El representante de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Josué Orellana, mencionó a este rotativo que “esperamos que pronto se pueda lograr ese acuerdo final”.

Entre los preacuerdos alcanzados en la referida comisión se destaca que el ajuste al salario mínimo se iniciará a pagar a partir del 1 de mayo.

De forma prorrateada se procederá con la retroactividad, por lo que algunas empresas otorgarán el incremento de una sola vez y otras tendrán hasta junio.

El acuerdo no incluye a la maquila debido a que tienen un convenio vigente.