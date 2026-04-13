Ajuste salarial 2026 se sigue dilatando tras seis reuniones de comisión

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque ha habido avances y consensos en ciertos aspectos entre las partes todavía no se logra concretar el ajuste salarial 2026.
Representantes de la empresa privada, el sector obrero, así como del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) sostuvieron ayer la sexta reunión de la comisión del salario mínimo para este año.
Desde el pasado 19 de febrero los delegados de esta comitiva fueron juramentados, por lo que han transcurrido 53 días en los que no se concreta el aumento a la remuneración base.
Sin embargo, de 2026 van 103 días sin definirse los porcentajes de ajuste al salario mínimo en las 11 ramas de actividad económica y conforme al tamaño de las empresas.
En sesión permanente se encuentra la referida comisión hasta lograr un convenio, mientras la clase trabajadora se mantiene a la expectativa debido a las presiones inflacionarias derivadas de los altos costos de los combustibles.
Negociación
“Los porcentajes que se están negociando es arriba del índice de inflación que cerramos el año anterior, eso es muy importante porque a pesar de la pérdida de la capacidad adquisitiva habrá algún tipo de compensación mínimo por los costos de la canasta básica”, manifestó el representante de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Josué Orellana.
Agregó que “esperamos pronto pudiera lograrse el acuerdo final”.
A partir del 1 de mayo próximo se estaría haciendo efectivo el pago del ajuste salarial y en cuanto a la retroactividad se hará de forma prorrateada, donde ciertas empresas otorgarán el incremento de una sola vez y otras tendrán hasta junio, reiteró el dirigente obrero.
Destacó que entre 500 lempiras en las pequeñas empresas hasta 1,200 lempiras para la gran empresa se proyecta como ajuste salarial que recibirán los trabajadores durante este período de 12 meses.
Por dos años, es decir bianual será el acuerdo al que llegarán en la comisión del salario mínimo antes de que inicie el quinto mes de 2026.