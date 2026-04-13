Ajuste salarial 2026 se sigue dilatando tras seis reuniones de comisión

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque ha habido avances y consensos en ciertos aspectos entre las partes todavía no se logra concretar el ajuste salarial 2026.

Representantes de la empresa privada, el sector obrero, así como del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) sostuvieron ayer la sexta reunión de la comisión del salario mínimo para este año.

Desde el pasado 19 de febrero los delegados de esta comitiva fueron juramentados, por lo que han transcurrido 53 días en los que no se concreta el aumento a la remuneración base.

Sin embargo, de 2026 van 103 días sin definirse los porcentajes de ajuste al salario mínimo en las 11 ramas de actividad económica y conforme al tamaño de las empresas.

En sesión permanente se encuentra la referida comisión hasta lograr un convenio, mientras la clase trabajadora se mantiene a la expectativa debido a las presiones inflacionarias derivadas de los altos costos de los combustibles.