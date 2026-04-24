Tomás Zambrano recibe premio por defensa de la democracia en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue galardonado la noche de este viernes 24 de abril en Nueva York con el Premio Richard M. Nixon “Freedom Over Socialism”, en el marco de la gala “Celebrating America”, como parte de la conmemoración “America 250”, llevada a cabo en Manhattan.

El reconocimiento posiciona al titular del Legislativo como el primer hondureño en 124 años en recibir esta distinción, otorgada en un escenario internacional que reúne a líderes políticos, empresarios y representantes del pensamiento conservador de Estados Unidos.

Durante su intervención, Zambrano Molina subrayó el carácter colectivo del galardón. “Este reconocimiento trasciende lo personal”, expresó, al tiempo que aseguró que lo recibe en nombre del pueblo hondureño y de los actores políticos que han defendido la democracia en el país.

El congresista también señaló que el premio responde a la firmeza en la defensa de sus convicciones. En ese sentido, manifestó que el reconocimiento se debe “a la valentía demostrada en la defensa de sus ideales frente a proyectos políticos que, a su criterio, amenazaban el sistema democrático”.