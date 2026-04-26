Accidente en Santa Bárbara deja un muerto y ocho heridos, entre ellos menores

Santa Bárbara, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo una persona muerta y ocho heridas este domingo -26 de abril- entre ellas varios menores de edad, en el sector de La Arada, departamento de Santa Bárbara. El percance ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban las víctimas descendía por la Cuesta del Palmo Arada y, al llegar a la zona conocida como La Cuchilla, presentó fallas en los frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control. Producto de la falla mecánica, el automotor se precipitó hacia un abismo tras un despiste seguido de volcamiento, generando una escena de emergencia en la zona.

Equipos de socorro trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica. Entre los lesionados se reportan al menos cuatro menores de edad. Inicialmente, las autoridades informaron que no se registraban víctimas mortales; sin embargo, posteriormente se confirmó el fallecimiento de una de las personas involucradas en el accidente. El subcomisario Gerson Arriola, jefe de Vialidad y Transporte en Santa Bárbara, brindó detalles preliminares sobre lo ocurrido: "Las causas del accidente fue un descuido del conductor de 19 años de edad al no estar atento a las condiciones viales de la carretera o terreno; el conductor perdió el control y cayó al abismo”. También señaló que las personas que viajaban en el vehículo pertenecen a una misma familia originaria del municipio de La Unión, en el departamento de Lempira.