Barbero solidario deja la calle y ahora atiende dentro del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- La solidaridad encontró un espacio digno dentro del Hospital Escuela , y es que don José Trejo ahora cuenta con un lugar seguro para continuar brindando cortes de cabello gratuitos a pacientes y familiares que asisten a este lugar de atención médica.

Durante más de un año, Trejo ofreció sus servicios a la intemperie, en los exteriores del centro asistencial, enfrentando el sol, la lluvia, la inseguridad y las limitaciones propias de no contar con un espacio adecuado para atender a las personas.

Don José Trejo es un barbero solidario que brinda servicios gratuitos de corte de cabello a pacientes y familiares que visitan este centro asistencial, llevando dignidad a quienes más lo necesitan en momentos difíciles y de vulnerabilidad social.

El cambio representa un avance significativo, ya que ahora puede desarrollar su trabajo en condiciones más seguras, tanto para él como para quienes buscan el servicio, especialmente en un entorno donde muchos pacientes permanecen por largos periodos.

"Muchas gracias a El Heraldo. Ha sido una labor ardua, más de un año estar afuera del Hospital Escuela. Y ahora, gracias a Dios ya las autoridades del hospital, ya estamos ayudando a la gente desde adentro", agradeció el entrevistado.

Trejo explicó que su iniciativa no solo consiste en cortes de cabello, sino en un esfuerzo colectivo que reúne a voluntarios comprometidos con servir a los demás sin esperar nada a cambio.

"Tenemos estilistas, barberos y personas que traen ropa y comida para repartir. Es una actividad muy bonita que realizamos todos los domingos aquí en el Hospital Escuela, donde cada quien aporta desde su corazón para ayudar".

Antes, el equipo brindaba apoyo en las afueras del hospital, pero la dinámica limitaba la participación de muchos beneficiarios por temas de seguridad y movilidad.

"Al estar adentro, la gente se acerca más. Tenemos más de 10 barberos y realizamos más de 100 cortes cada domingo, lo que demuestra la gran necesidad que existe y el impacto de esta obra solidaria", dijo Trejo.

Las jornadas solidarias se desarrollan todos los domingos en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, permitiendo atender a decenas de personas que buscan un momento de alivio en medio de sus dificultades.