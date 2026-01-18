  1. Inicio
¿Necesita un corte gratis? José Trejo ofrece sus servicios a pacientes del Hospital Escuela

La bondad de un corazón se refleja en una persona: José Trejo, quien, desde la necesidad, convirtió su profesión en un pequeño apoyo para personas de escasos recursos

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 15:29
José Trejo, barbero de profesión, ha convertido su oficio en un acto de solidaridad, ofreciendo cortes de cabello gratuitos a pacientes y familiares del Hospital Escuela en Tegucigalpa. Conoce más sobre él:

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Cada fin de semana, Trejo instala su silla y sus herramientas frente al hospital, dispuesto a atender a quien necesite un corte, sin costo alguno. La iniciativa busca apoyar a quienes enfrentan dificultades económicas durante su estancia en el centro hospitalario.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Ahora son más los colaboradores. Una pequeña idea se convirtió en un gran proyecto que ahora busca seguir los mismos pasos de José Trejo. Cada día son más clientes y más manos ayudando con esta noble acción.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Trejo realiza la labor principalmente en horas de la mañana, cuando la afluencia de pacientes y familiares es mayor.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Aunque su proyecto es conocido, Trejo utiliza su propia silla y herramientas, y gestiona todo de manera independiente. Su motivación, dice, es la satisfacción de quienes se sienten atendidos y valorados.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Durante un año ha atendido cada domingo en las inmediaciones del Hospital Escuela; sin embargo, a partir de este mes planea alternar entre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de La Granja y el Hospital Escuela, un domingo en cada lugar de forma alterna.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
"Cuando estuve internado, necesité un corte de cabello y nadie pudo dármelo. Ahora quiero ser yo quien brinde ese gesto", afirmó José en entrevista con EL HERALDO.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Según relató Trejo, perdió la movilidad de su brazo izquierdo en diciembre del año pasado (2024), cuando era zurdo y su vida laboral parecía haber llegado a su fin.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Pero eso no fue un obstáculo, pues desde entonces se reinventó, aprendiendo a cortar con la mano derecha y, desde entonces, ha dedicado sus domingos a brindar un servicio gratuito.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Trejo, un capitalino y propietario de la barbería que lleva su nombre en la colonia El Pedregal, hace un espacio en su agenda para atender a estos pacientes.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Pacientes y transeúntes que han conocido la labor de Trejo destacan su solidaridad y la constancia con la que realiza los cortes de manera voluntaria.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Y claro, un buen corte y una buena comida hacen más ameno el momento, pues, además de ofrecer un nuevo estilo, también lleva un poco de comida a sus pacientes.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
