¿Necesita un corte gratis? José Trejo ofrece sus servicios a pacientes del Hospital Escuela

José Trejo, barbero de profesión, ha convertido su oficio en un acto de solidaridad, ofreciendo cortes de cabello gratuitos a pacientes y familiares del Hospital Escuela en Tegucigalpa. Conoce más sobre él:
Cada fin de semana, Trejo instala su silla y sus herramientas frente al hospital, dispuesto a atender a quien necesite un corte, sin costo alguno. La iniciativa busca apoyar a quienes enfrentan dificultades económicas durante su estancia en el centro hospitalario.
Ahora son más los colaboradores. Una pequeña idea se convirtió en un gran proyecto que ahora busca seguir los mismos pasos de José Trejo. Cada día son más clientes y más manos ayudando con esta noble acción.
Trejo realiza la labor principalmente en horas de la mañana, cuando la afluencia de pacientes y familiares es mayor.
Aunque su proyecto es conocido, Trejo utiliza su propia silla y herramientas, y gestiona todo de manera independiente. Su motivación, dice, es la satisfacción de quienes se sienten atendidos y valorados.
Durante un año ha atendido cada domingo en las inmediaciones del Hospital Escuela; sin embargo, a partir de este mes planea alternar entre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de La Granja y el Hospital Escuela, un domingo en cada lugar de forma alterna.
"Cuando estuve internado, necesité un corte de cabello y nadie pudo dármelo. Ahora quiero ser yo quien brinde ese gesto", afirmó José en entrevista con EL HERALDO.
Según relató Trejo, perdió la movilidad de su brazo izquierdo en diciembre del año pasado (2024), cuando era zurdo y su vida laboral parecía haber llegado a su fin.
Pero eso no fue un obstáculo, pues desde entonces se reinventó, aprendiendo a cortar con la mano derecha y, desde entonces, ha dedicado sus domingos a brindar un servicio gratuito.
Trejo, un capitalino y propietario de la barbería que lleva su nombre en la colonia El Pedregal, hace un espacio en su agenda para atender a estos pacientes.
Pacientes y transeúntes que han conocido la labor de Trejo destacan su solidaridad y la constancia con la que realiza los cortes de manera voluntaria.
Y claro, un buen corte y una buena comida hacen más ameno el momento, pues, además de ofrecer un nuevo estilo, también lleva un poco de comida a sus pacientes.