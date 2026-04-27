Matan a joven y le dejan rótulo con la leyenda: “Por meterse con mujeres casadas”

San Pedro Sula, Honduras.- Un violento hecho criminal cobró la vida de un joven conductor la noche del domingo en una de las calles de la colonia Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Cortés. De acuerdo con informes preliminares, la víctima se condujo en su vehículo cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones. En un intento por escapar, el conductor perdió el control del automóvil y terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico.

Tras el choque, los atacantes lo obligaron a salir del vehículo y le dispararon nuevamente hasta quitarle la vida, dejando su cuerpo a un costado del carro, el cual presentaba múltiples impactos de bala. Junto al cadáver, los sicarios habrían dejado un rótulo con un mensaje que decía: “Por meterse con mujeres casadas”, lo que podría estar relacionado con el móvil del crimen, según las primeras indagaciones. La víctima, que no portaba documentos de identificación, fue trasladada en calidad de desconocida a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde se espera que familiares puedan reclamar el cuerpo en las próximas horas.