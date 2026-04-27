A pedradas le quitan la vida a joven cuando iba en moto en El Sile, Lempira

Lempira, Honduras.- En horas de la madrugada de este lunes -27 de abril- se confirmó la muerte de un joven, luego de ser atacado con piedras mientras se conducía cerca de un puente en El Sile, Gracias, departamento de Lempira.

El hecho se registró el fin de semana, cuando, según versiones, el joven se trasladaba en su motocicleta y era seguido por personas en otro vehículo, quienes lo atacaron con piedras.

Una de ellas habría impactado en la cabeza del joven, identificado como Wilfredo Rodríguez, provocando que cayera al suelo.