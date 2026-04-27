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A pedradas le quitan la vida a joven cuando iba en moto en El Sile, Lempira

El cuerpo de Wilfredo Rodríguez fue trasladado a un hospital de Lempira; sin embargo, debido a su estado delicado, fue remitido a uno de San Pedro Sula, donde murió

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 06:36
A pedradas le quitan la vida a joven cuando iba en moto en El Sile, Lempira

Foto en vida de Wilfredo Rodríguez, originario de El Sile, Lempira.

 Foto: Redes sociales

Lempira, Honduras.- En horas de la madrugada de este lunes -27 de abril- se confirmó la muerte de un joven, luego de ser atacado con piedras mientras se conducía cerca de un puente en El Sile, Gracias, departamento de Lempira.

El hecho se registró el fin de semana, cuando, según versiones, el joven se trasladaba en su motocicleta y era seguido por personas en otro vehículo, quienes lo atacaron con piedras.

Una de ellas habría impactado en la cabeza del joven, identificado como Wilfredo Rodríguez, provocando que cayera al suelo.

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Personas de la zona se percataron del cuerpo, que quedó tendido, por lo que dieron aviso a las autoridades, pensando que ya estaba muerto.

Rodríguez fue trasladado de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira. “Cuando yo llegué, llamamos a las autoridades porque no sabíamos cómo estaba; él respiraba cuando lo traíamos, pero los médicos nos dijeron que estaba mal”, mencionó Carlos Reyes, una de las personas que ayudó en el traslado del joven.

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Lamentablemente, debido a su condición crítica, fue remitido al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde perdió la vida la madrugada de este lunes.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, así como la identidad de los implicados en este crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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