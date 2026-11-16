Muere pasajera procedente de España al aterrizar en aeropuerto Villeda Morales

Cortés, Honduras.- Una mujer de 65 años murió este lunes tras presentar complicaciones de salud a bordo de un vuelo internacional procedente de España.
Se trata de Teresa de Jesús Pérez, de 65, quien padecía de presión arterial lo que habría ocasionado la tragedia en un avión que aterrizó en la terminal aérea Ramón Villeda Morales del municipio de La Lima, Cortés.
Preliminarmente, se conoce que ella comenzó a sentirse mal en pleno vuelo y al momento del aterrizaje se confirmó que no logró sobrevivir. Aparentemente, un paro cardiaco fue lo que provocó su muerte, pero será la respectiva autopsia que confirme o descarte este extremo.
El suceso generó conmoción en el aeropuerto ante los preparativos de emergencia para atender a la paciente, pero lamentablemente no alcanzó a ser trasladada a un hospital.
Pérez era vecina del municipio de San Manuel, Cortés, y regresaba de la Madre Patria cuando la sorprendió la muerte.
Tras el deceso las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se apersonaron al lugar junto a personal de Medicina Forense para realizar el levantamento legal del cuerpo.
Se espera que la autopsia revele la causa exacta del deceso.