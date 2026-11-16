Muere pasajera procedente de España al aterrizar en aeropuerto Villeda Morales

Cortés, Honduras.- Una mujer de 65 años murió este lunes tras presentar complicaciones de salud a bordo de un vuelo internacional procedente de España.

Se trata de Teresa de Jesús Pérez, de 65, quien padecía de presión arterial lo que habría ocasionado la tragedia en un avión que aterrizó en la terminal aérea Ramón Villeda Morales del municipio de La Lima, Cortés.

Preliminarmente, se conoce que ella comenzó a sentirse mal en pleno vuelo y al momento del aterrizaje se confirmó que no logró sobrevivir. Aparentemente, un paro cardiaco fue lo que provocó su muerte, pero será la respectiva autopsia que confirme o descarte este extremo.