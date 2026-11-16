Descubren cadáver en medio del río Choluteca, cerca de la Sagastume

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de un hombre fue encontrado en medio de la corriente del río Choluteca, la mañana de este lunes, cuando fue avistado por un grupo de hombres que se dedican a sacar arena del afluente.
El dantesco hallazgo se produjo en el río Choluteca a inmediaciones de la colonia Sagastume de Tegucigalpa, luego de que el cadáver apareciera a la vista al quedar atrapado sobre unas piedras.
De momento la víctima no ha sido identificada, pero se trata de un hombre adulto que vestía una camiseta color verde oscuro y un pantalón café oscuro.
Tras el hallazgo los areneros dieron aviso a las autoridades para que se hiciera presente al lugar.
La escena es lamentable, el cuerpo fue encontrado boca abajo sobre unas piedras, con la cabeza sumergida en el agua todavía y el dorso descubierto. Al parecer el cadáver llevaría varios días en ese lugar pues ya presenta signos de putrefacción, según se aprecia en las imágenes de la escena.
Se desconoce si su muerte fue accidental o hubo mano criminal, por lo que será la respectiva autopsia la que revele que fué lo que le sucedió y cómo llegó su cuerpo a ese lugar.
Las Autoridades del Centro de Ciencias Forenses y personal del Ministerio Público se presentaron al lugar esta mañana para realizar el levantamiento médico legal y determinar tanto la identidad de la víctima como las causas de su muerte.