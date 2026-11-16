Descubren cadáver en medio del río Choluteca, cerca de la Sagastume

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de un hombre fue encontrado en medio de la corriente del río Choluteca, la mañana de este lunes, cuando fue avistado por un grupo de hombres que se dedican a sacar arena del afluente.

El dantesco hallazgo se produjo en el río Choluteca a inmediaciones de la colonia Sagastume de Tegucigalpa, luego de que el cadáver apareciera a la vista al quedar atrapado sobre unas piedras.

De momento la víctima no ha sido identificada, pero se trata de un hombre adulto que vestía una camiseta color verde oscuro y un pantalón café oscuro.