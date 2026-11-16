Uno mató al otro y un tercero tomó venganza: Dos hombres mueren en enfrentamiento a machetazos

Santa Bárbara, Honduras.- Enfrentamiento a machetazos dejó dos hombres muertos en Las Vegas, Santa Bárbara: ¿Quiénes son las víctimas y qué se sabe de ellas?

Las víctimas fueron identificadas como Napoleón Alvarado, de aproximadamente 75 años, y Pompilio Nolasco Vigil, de unos 64 años.

Ambos perdieron la vida a raíz de las heridas que sufrieron durante el altercado.