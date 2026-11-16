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Uno mató al otro y un tercero tomó venganza: Dos hombres mueren en enfrentamiento a machetazos

Napoleón Alvarado, de unos 75 años, y Pompilio Nolasco Vigil, de aproximadamente 64, fueron identificados como las víctimas del violento enfrentamiento ocurrido en Santa Bárbara

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 08:08
Uno mató al otro y un tercero tomó venganza: Dos hombres mueren en enfrentamiento a machetazos

Un hombre habría matado primero a su contrincante y esperaba la llegada de la Policía para entregarse; sin embargo, un familiar del fallecido lo habría atacado posteriormente, provocándole la muerte.

 Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.- Enfrentamiento a machetazos dejó dos hombres muertos en Las Vegas, Santa Bárbara: ¿Quiénes son las víctimas y qué se sabe de ellas?

Las víctimas fueron identificadas como Napoleón Alvarado, de aproximadamente 75 años, y Pompilio Nolasco Vigil, de unos 64 años.

Ambos perdieron la vida a raíz de las heridas que sufrieron durante el altercado.

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El móvil de los hechos apunta a problemas personales que los hombres venían registrando desde hacía varios años, situación que habría provocado el enfrentamiento.

Entre los presuntos involucrados se encontraría un cuñado de una de las víctimas, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras lo ocurrido.

Las autoridades investigan la muerte de dos adultos mayores que perdieron la vida durante un violento altercado en Las Vegas, Santa Bárbara.

Las autoridades investigan la muerte de dos adultos mayores que perdieron la vida durante un violento altercado en Las Vegas, Santa Bárbara.

 (Foto: Cortesía )

Información preliminar indica que, durante el enfrentamiento inicial, uno de los hombres murió, mientras que el otro presunto agresor se habría desplazado unos metros con la intención de esperar a la Policía Nacional y entregarse a las autoridades.

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Sin embargo, un familiar de la primera víctima habría atacado en reiteradas ocasiones con un machete al otro adulto mayor, provocándole la muerte.

Por su parte, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento de ambos cuerpos e iniciar las diligencias correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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