Matan a un hombre cuando se dirigía a su trabajo en Las Vegas, Santa Bárbara

Las Vegas, Santa Bárbara.- A tempranas horas de este sábado -15 de agosto- un hombre fue asesinado a disparos cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.
La víctima fue identificada como Jesús Renán Guardado, de unos 39 años de edad y originario de Las Vegas.
Según medios locales, Guardado salió con su motocicleta de la localidad del Edén con rumbo a El Mochito, pero fue atacado a disparos en la carretera que conduce hacia Peña Blanca, a la altura de las comunidades de Nueva Suyapa y Nueva Esperanza.
Consternado y con la voz entre cortada por el dolor, el padre de Jesús Renán llegó a la carretera para reconocer el cuerpo de su hijo, lamentando con profundidad que le arrebataran la vida.
"Nosotros nunca nos hemos metido en problemas con nadie. Lastimosamente hasta ahora pasa esto en nuestra familia", declaró al medio La Prensa Santacruzana.
Afirmó que tanto él como sus hijos y familia se ganan la vida honestamente laborando, por lo que no comprende el motivo por el cual mataron a su hijo, quien trabajaba en una empresa minera desde hace aproximadamente 17 años.
Relató que se enteró del crimen ya que un hermano de Guardado le llamó a eso de las seis de la mañana para reportarle la trágica noticia. "¿Cómo va a ser eso? Si nosotros no nos metemos con nadie", replicó el padre del fallecido.
En el pavimento se encontraron varios casquillos de arma de fuego. Al lugar arribaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las indagaciones, así como un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico.