Matan a un hombre cuando se dirigía a su trabajo en Las Vegas, Santa Bárbara

Las Vegas, Santa Bárbara.- A tempranas horas de este sábado -15 de agosto- un hombre fue asesinado a disparos cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

La víctima fue identificada como Jesús Renán Guardado, de unos 39 años de edad y originario de Las Vegas.

Según medios locales, Guardado salió con su motocicleta de la localidad del Edén con rumbo a El Mochito, pero fue atacado a disparos en la carretera que conduce hacia Peña Blanca, a la altura de las comunidades de Nueva Suyapa y Nueva Esperanza.