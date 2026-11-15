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Matan a disparos a dos hombres en la colonia Divina Providencia de Amarateca

Las víctimas serían hermanos, de acuerdo con la información preliminar, que también detalla que ambos fueron citados por otra persona en este sector

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 18:31
Matan a disparos a dos hombres en la colonia Divina Providencia de Amarateca

Los cuerpos quedaron uno al lado del otro en la acera de una vivienda.

Tegucigalpa, Honduras. Dos hombres fueron asesinados a disparos la tarde de este domingo 15 de noviembre en la colonia Divina Providencia, en el sector de Amarateca, Francisco Morazán.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas únicamente como Yermi y Edwin, quienes se presume eran hermanos.

Los cuerpos quedaron tendidos uno junto al otro en el lugar del ataque. Personas que llegaron a la escena colocaron sábanas sobre los cadáveres mientras esperaban la llegada de las autoridades.

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De acuerdo con información preliminar, ambos hombres habrían sido citados en ese sector, donde posteriormente fueron atacados a balazos.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la colonia Divina Providencia para acordonar la escena y comenzar las primeras diligencias investigativas.

Hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás del doble crimen y cuáles serían los motivos del ataque.

Las autoridades permanecían a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos.

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Posteriormente, los cadáveres serían trasladados a la morgue capitalina, donde se realizarían los procedimientos correspondientes para confirmar sus identidades.

El doble homicidio se suma a los hechos violentos registrados en las últimas horas en diferentes puntos del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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