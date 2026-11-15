Matan a disparos a dos hombres en la colonia Divina Providencia de Amarateca

Tegucigalpa, Honduras. Dos hombres fueron asesinados a disparos la tarde de este domingo 15 de noviembre en la colonia Divina Providencia, en el sector de Amarateca, Francisco Morazán.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas únicamente como Yermi y Edwin, quienes se presume eran hermanos.

Los cuerpos quedaron tendidos uno junto al otro en el lugar del ataque. Personas que llegaron a la escena colocaron sábanas sobre los cadáveres mientras esperaban la llegada de las autoridades.