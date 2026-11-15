Fiesta termina en tragedia: con arma blanca le quitan la vida a un hombre en Patuca

Olancho, Honduras.- En el momento que se llevaba a cabo una fiesta en un bar de la comunidad, un hombre murió al ser atacado a puñaladas por otro, luego de un altercado entre ambos.

El hecho violento tuvo lugar en el bar El Martillo, en la aldea Terrero Blanco, perteneciente al municipio de Patuca, en el departamento de Olancho.

Eran aproximadamente las 8:00 de la noche del sábado, cuando la fiesta se vio interrumpida cuando el agresor sacó un filoso puñal y comenzó a inferirle cuchilladas a su oponente.