Fiesta termina en tragedia: con arma blanca le quitan la vida a un hombre en Patuca

Olancho, Honduras.- En el momento que se llevaba a cabo una fiesta en un bar de la comunidad, un hombre murió al ser atacado a puñaladas por otro, luego de un altercado entre ambos.
El hecho violento tuvo lugar en el bar El Martillo, en la aldea Terrero Blanco, perteneciente al municipio de Patuca, en el departamento de Olancho.
Eran aproximadamente las 8:00 de la noche del sábado, cuando la fiesta se vio interrumpida cuando el agresor sacó un filoso puñal y comenzó a inferirle cuchilladas a su oponente.
Mujeres y hombres que bailaban y que departían con bebidas alcohólicas, salieron despavoridos del local, evitando ser alcanzados por la violenta embestida del enardecido agresor.
En segundos
El hombre murió casi al instante, producto de las graves lesiones provocadas con el arma blanca, sin que nadie pudiera hacer algo para salvarle la vida.
Este fue identificado preliminarmente con el nombre de Elvin Zelaya, originario de Terrero Blanco. El cuerpo fue levantado por los familiares, quienes no habrían permitido que lo llevaran a Medicina Forense, para la realización de la autopsia médico legal.
Entre el 1 de enero y el 12 de noviembre de 2026, la Secretaría de Seguridad, mediante el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), regsitró 2,230 homicidios, un promedio de siete muertes violentas a diario.