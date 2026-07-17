Hallan sin vida a joven que intentó cruzar el río Patuca en un burro

Olancho, Honduras.- El cuerpo sin vida de Francisco, un adolescente de 16 años, fue localizado este viernes tras ser arrastrado por las corrientes de las aguas del río Patuca, en el municipio de Catacamas, Olancho.
El incidente ocurrió cuando el menor intentaba cruzar el afluente montado en un burro, a la altura de la comunidad de Cosmaco, según se muestra en el video.
El momento quedó registrado en un video grabado por una persona que se encontraba en el lugar, donde se observa cómo la corriente arrastra al joven mientras lucha por mantenerse a flote, sin lograr salir del río.
Momentos antes de que Francisco intentara atravesar el río sobre el animal, sus familiares le gritaban desesperadamente para que regresara y abandonara el intento de cruzar, pero este hizo caso omiso.
La madre del menor le suplicó que regresara: "¡Dios mío, Padre celestial!", "¡Salite, agarrateeee, mi chigüín, Dios mío!". Sin embargo, el adolescente decidió continuar y terminó siendo arrastrado por la corriente junto con el burro, por lo que iniciaron la búsqueda.
Aunque familiares, vecinos y rescatistas mantenían la esperanza de encontrar con vida al adolescente, lamentablemente fue hallado muerto este viernes 17 de julio.