Hallan muerto a un hombre en Cuyamelito, Patuca

Patuca, Honduras.-Un hombre muerto fue encontrado en las últimas horas en el sector de Cuyamelito, en Patuca, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El hombre fue identificado como Williams Adrián Pastrana Hernández, de 23 años, quien permaneció en el lugar del hallazgo por más de 12 horas.

De acuerdo con la información preliminar, el cadáver de Pastrana Hernández presentaba varias heridas de arma de fuego.