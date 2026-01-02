  1. Inicio
Hallan muerto a un hombre en Cuyamelito, Patuca

El cuerpo fue dejado en medio de unos matorrales y permaneció en el lugar por más de 12 horas

El cadáver de Pastrana Hernández presentaba varias heridas de arma de fuego.

Patuca, Honduras.-Un hombre muerto fue encontrado en las últimas horas en el sector de Cuyamelito, en Patuca, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El hombre fue identificado como Williams Adrián Pastrana Hernández, de 23 años, quien permaneció en el lugar del hallazgo por más de 12 horas.

De acuerdo con la información preliminar, el cadáver de Pastrana Hernández presentaba varias heridas de arma de fuego.

El cuerpo fue dejado en medio de unos matorrales, pero cuando fue encontrado nadie logró identificarlo.

Fue hasta varias horas más tarde que las autoridades fueron alertadas del suceso y llegaron al lugar para acordonar la escena.

El cuerpo de Pastrana Hernández fue trasladado hasta la morgue de la zona, donde posteriormente fue identificado.

Hasta el momento se desconoce el motivo de su asesinato ni los hechores del mismo.

