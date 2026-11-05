Hallan cadáver en descomposición y sin una pierna en río de Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este jueves 5 de noviembre a orillas de la carretera internacional CA-4, en el sector conocido como La Cubana, en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

El cadáver presentaba signos de descomposición y le faltaba una de sus extremidades inferiores, según los datos preliminares de las autoridades.

Informes preliminares indican que el cuerpo, que no ha sido identificado, habría permanecido al menos tres días sumergido en las aguas de un río cercano, entre unas rocas, antes de ser localizado.

El hallazgo fue reportado por personas que se encontraban fumigando milpas de maíz en las cercanías. Al observar el cadáver, alertaron de inmediato a las autoridades policiales.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector para asegurar la escena, mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense y del Ministerio Público para realizar el levantamiento correspondiente.

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Hasta el momento, no se ha establecido si el hombre murió de manera accidental, posiblemente arrastrado por la corriente del río, o si fue víctima de un hecho criminal.

Tampoco se han determinado las circunstancias en las que perdió una de sus piernas, por lo que las autoridades deberán establecer estos detalles mediante las investigaciones y los análisis forenses.

Se espera que la autopsia permita determinar la causa y manera de muerte, mientras que los procedimientos de identificación ayudarán a establecer quién era el hombre encontrado en las aguas del río.