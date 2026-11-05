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Conductor llenó el tanque y huyó de gasolinera sin pagar en San Pedro Sula

Las imágenes muestran el momento en que el conductor abandonó el establecimiento sin cancelar el valor del combustible, llevándose de encuentro al bombero

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 12:34

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor quedó captado en video cuando huyó sin pagar el combustible que había solicitado para su vehículo en una gasolinera del barrio La Guardia, en San Pedro Sula, Cortés, de acuerdo a un video que circula en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que el conductor, después de llenar el tanque de su automóvil, y esperar que el bombero que lo atendía le tapara el tanque, abandonó el establecimiento sin cancelar el valor del combustible.

En las imágenes se observa como el bombero que lo atendía intentó impedir que escapara sin pagar y trató de detener la marcha del automotor; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y terminó siendo lanzado a un costado por el automotor.

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El hombre logró darse a la fuga, mientras el trabajador quedó aparentemente lesionado al intentar evitar que se llevara el combustible sin cancelar. Se desconoce su condición de salud.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. El video fue compartido con el propósito de identificar y ubicar al sospechoso.

Con las imágenes se busca identificar y ubicar al protagonista del video para deducirle las responsabilidades del caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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