Conductor llenó el tanque y huyó de gasolinera sin pagar en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor quedó captado en video cuando huyó sin pagar el combustible que había solicitado para su vehículo en una gasolinera del barrio La Guardia, en San Pedro Sula, Cortés, de acuerdo a un video que circula en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que el conductor, después de llenar el tanque de su automóvil, y esperar que el bombero que lo atendía le tapara el tanque, abandonó el establecimiento sin cancelar el valor del combustible.

En las imágenes se observa como el bombero que lo atendía intentó impedir que escapara sin pagar y trató de detener la marcha del automotor; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y terminó siendo lanzado a un costado por el automotor.