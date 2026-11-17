Cortés, Honduras.- Un empresario y exaspirante a la alcaldía de Choloma, Cortés, fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre en el sector de Loma Linda, cuando se dirigía hacia su vivienda.

La víctima fue identificada como Nazario Ramos, de 65 años, quien era reconocido en el municipio por su trayectoria como comerciante y por haber participado como aspirante a la alcaldía de Choloma por el Partido Libre en los comicios de 2013.

De acuerdo con la información divulgada, el ataque armado ocurrió cuando Ramos se desplazaba hacia su casa, momento en que fue interceptado por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.