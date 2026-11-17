Cortés, Honduras.- Un empresario y exaspirante a la alcaldía de Choloma, Cortés, fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre en el sector de Loma Linda, cuando se dirigía hacia su vivienda.
La víctima fue identificada como Nazario Ramos, de 65 años, quien era reconocido en el municipio por su trayectoria como comerciante y por haber participado como aspirante a la alcaldía de Choloma por el Partido Libre en los comicios de 2013.
De acuerdo con la información divulgada, el ataque armado ocurrió cuando Ramos se desplazaba hacia su casa, momento en que fue interceptado por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
Ramos era ampliamente conocido en la zona por su trayectoria como empresario y por haber sido propietario durante varios años del negocio Pinturas Choloma, por lo que su muerte ha causado consternación entre quienes lo conocían.
Tras el asesinato, las autoridades iniciaron las investigaciones para aclarar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer el móvil del crimen.
Los equipos de investigación también trabajan para identificar a los responsables de quitarle la vida al empresario y determinar si existieron amenazas o algún otro motivo detrás del hecho.
Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el asesinato de Nazario Ramos, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.