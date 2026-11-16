Tegucigalpa, Honduras. -La manipulación de pólvora por parte de menores representa un riesgo que puede dejar graves consecuencias permanentes, por lo que desde la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem) insisten a los padres evitar que sus hijos tengan contacto con estos explosivos durante la Navidad y el fin de año. El presidente de la Fundación, Omar Mejía, hizo un llamado a los padres de familia para que asuman la responsabilidad de proteger a los menores y no permitan que utilicen cohetes, morteros u otros productos elaborados con pólvora. El especialista advirtió que ya se registran dos menores con lesiones severas provocadas por estos explosivos, situación que pudo evitarse si los adultos hubieran impedido que los niños manipularan esos productos.

"El mensaje a los padres de familia también, que no es nadie más que los va a cuidar, son ustedes, porque lo más importante de una familia en el hogar es la niñez", manifestó. De los dos casos de menores quemados con pólvora, el primero corresponde a una niña de siete años, de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, quien sufrió quemaduras en el rostro después de un incidente con pólvora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Mejía, las lesiones provocaron pérdida de tejido en la piel y alteraciones en la pigmentación que dejarán marcas permanentes. El segundo caso es el de un niño del Distrito Central que sufrió quemaduras en una de sus manos, también por manipular explosivos. Aunque ninguno de los dos menores perdió alguna parte de su cuerpo, el médico advirtió que ambos tendrán secuelas que requerirán seguimiento y tratamiento.