Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto por un supuesto plan en su contra

Ciudad de México, México.- La actriz Maribel Guardia anunció este martes que renuncia al régimen de convivencia con su nieto, hijo de Julián Figueroa, que había solicitado por vía judicial. Lo hizo mediante un comunicado en video, acompañada de su esposo, Marco Chacón, y de su abogado, Alonso Beceiro. Según explicó, la decisión responde a un dictamen privado elaborado por la defensa de su exnuera, Imelda Tuñón, en el que se habría utilizado al menor para atribuirle a ella y a su marido conductas de agresión. Guardia sostuvo que el documento surgió cuando estaba próxima a concederse la convivencia.

La actriz relacionó este episodio con un video difundido tiempo atrás por Tuñón, en el que el niño se expresaba de forma negativa hacia ella. “Nos encontramos ante una situación similar”, afirmó, y precisó que en esta ocasión interviene una “perito privada”. Guardia aseguró que, de acuerdo con información que detallaría su abogado, existiría un plan para que, en el primer encuentro, se acusara a Chacón de algún tipo de agresión. Si él se encontrara fuera del país, añadió, el señalamiento recaería sobre ella o sobre su sobrina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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“Ante ese riesgo inminente, me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr. Convivir con el niño que crié desde los cero años y hasta los ocho”, expresó. Y agregó que no existe “dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de su único nieto, por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa”.