El CEO de Nvidia confiesa que usa ChatGPT cada mañana y urge a su adopción global

Los Ángeles, Estados Unidos.- El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, defendió este lunes el uso masivo de la inteligencia artificial (IA) generativa y aseguró que la usa a diario, al igual que los ingenieros de su empresa. Durante la conferencia de desarrolladores GTC que se celebra esta semana en California, el máximo directivo del gigante de los semiconductores instó a la adopción global de estas tecnologías. "Todo el mundo debería usar ChatGPT. Yo lo utilizo cada mañana; lo he usado mucho esta misma mañana", confesó Huang ante una audiencia multitudinaria.

Huang explicó que la industria ha transitado de una computación basada en "tablas de datos" a una "generativa", lo que ha modificado profundamente la arquitectura de los ordenadores y la naturaleza misma del software. Según el directivo, que hoy se subió al escenario con su "uniforme" habitual -vestido de negro y con una chaqueta de cuero-, la llegada de modelos con capacidad de razonamiento -como el reciente 'o1' de OpenAI- ha permitido que la IA deje de ser solo una herramienta de consulta para convertirse en un sistema capaz de "planificar, descomponer problemas complejos y basarse en la verdad".

"La IA con capacidad de razonamiento ha hecho que la tecnología sea fiable y esté anclada en la realidad. Ese fue un momento clave", señaló Huang, quien subrayó que este avance permite a las máquinas realizar tareas de investigación que antes eran exclusivas del intelecto humano.

