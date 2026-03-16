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El CEO de Nvidia confiesa que usa ChatGPT cada mañana y urge a su adopción global

El CEO de Nvidia usó la conferencia GTC 2026 para defender el uso cotidiano de la inteligencia artificial generativa y revelar que toda su plantilla de ingenieros trabaja asistida por modelos de IA

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 15:05
El CEO de Nvidia confiesa que usa ChatGPT cada mañana y urge a su adopción global

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, afirmó este lunes en la conferencia GTC de California que el cien por cien de los ingenieros de la compañía trabaja con herramientas de inteligencia artificial, entre ellas Claude, Codex y Cursor.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, defendió este lunes el uso masivo de la inteligencia artificial (IA) generativa y aseguró que la usa a diario, al igual que los ingenieros de su empresa.

Durante la conferencia de desarrolladores GTC que se celebra esta semana en California, el máximo directivo del gigante de los semiconductores instó a la adopción global de estas tecnologías.

"Todo el mundo debería usar ChatGPT. Yo lo utilizo cada mañana; lo he usado mucho esta misma mañana", confesó Huang ante una audiencia multitudinaria.

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Huang explicó que la industria ha transitado de una computación basada en "tablas de datos" a una "generativa", lo que ha modificado profundamente la arquitectura de los ordenadores y la naturaleza misma del software.

Según el directivo, que hoy se subió al escenario con su "uniforme" habitual -vestido de negro y con una chaqueta de cuero-, la llegada de modelos con capacidad de razonamiento -como el reciente 'o1' de OpenAI- ha permitido que la IA deje de ser solo una herramienta de consulta para convertirse en un sistema capaz de "planificar, descomponer problemas complejos y basarse en la verdad".

El CEO de Nvidia confiesa que usa ChatGPT cada mañana y urge a su adopción global
(Foto: shutterstock)

"La IA con capacidad de razonamiento ha hecho que la tecnología sea fiable y esté anclada en la realidad. Ese fue un momento clave", señaló Huang, quien subrayó que este avance permite a las máquinas realizar tareas de investigación que antes eran exclusivas del intelecto humano.


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Huang admitió que sus ingenieros de software no dependen de una sola herramienta, sino que utilizan diversos modelos de empresas de IA.

"El 100 % de los ingenieros de NvidiaVIDIA utilizan una combinación de Claude Code, Codex y Cursor. No hay ni un solo ingeniero de software hoy en día en la empresa que no esté asistido por uno o varios de estos modelos de IA", afirmó.

Según Huang, herramientas como Claude -desarrollada por Anthropic- han "revolucionado" la ingeniería de software al permitir que los profesionales ya no pregunten "qué, dónde o cuándo", sino que den órdenes directas para "crear, hacer y construir".

"Hemos pasado de una IA que percibía a una que generaba; de una que generaba a una que razonaba, y de una que razonaba a una IA que, finalmente, puede trabajar", concluyó el directivo.

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Redacción web
Agencia EFE

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