Moltbot: la IA que actúa sin supervisión humana

Silicon Valley, Estados Unidos.- El asistente Moltbot inició bajo el nombre de “Clawdbot” como un proyecto de código abierto a finales de 2025. Su objetivo era crear una inteligencia artificial que no solo conversara con el usuario, sino que también actuara directamente en su computadora. En 2026, el proyecto cambió su nombre a Moltbot, luego de que la empresa Anthropic solicitara modificar la marca por similitudes con su asistente Claude.

Especialistas indicaron que el surgimiento de esta IA, es signo de preocupación, esto debido a las acciones que puede llegar a ejecutar este agente, entre ellas: leer y modificar archivos, enviar correos electrónicos, controlar el navegador, enviar mensajes por WhatsApp y Telegram, acceder a cuentas conectadas y automatizar tareas personales y laborales.

Asimismo, advierten sobre posibles riesgos como el robo de información personal, el borrado o modificación de archivos, la suplantación de identidad y el envío de mensajes sin autorización, acciones que representan una amenaza directa para la privacidad y seguridad de los usuarios.

¿Puede iniciar su funcionamiento sin nuestra autorización?

En teoría, no debería. Moltbot necesita que el usuario otorgue una autorización manual para operar, sin embargo, expertos señalan que existen escenarios de riesgo, como: -Que el usuario no comprenda exactamente qué está autorizando. -Que se instalen versiones falsas del programa.