La CES 2026 inicia en Las Vegas con previsión de 5,000 millones de usuarios de IA para 2030

Las Vegas, Estados Unidos.- La Feria Electrónica de Consumo (CES) arrancó la noche del lunes en Las Vegas con la conferencia de Advanced Micro Devices (AMD), uno de los principales fabricantes a nivel mundial de chips, que reunió a importantes líderes tecnológicos para atisbar una explosión del uso de la inteligencia artificial (IA) para el 2030 con más de 5,000 millones de usuarios. Gary Shapiro, presidente de la Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, dio el pistoletazo de arranque de la feria tecnológica más importante del mundo, que este 2026 tiene nuevamente a la IA como la protagonista. “Este año, la IA acelerará el cambio en todos los sectores, por lo que es más importante que nunca escuchar directamente a los arquitectos que crean los sistemas y moldean las innovaciones”, dijo Shapiro sobre la feria que ha convocado a alrededor de 4,500 expositores. En este sentido, Lisa Sue, presidenta y directora ejecutiva de AMD, quien lideró la conferencia, señaló que el impacto la IA “es real en múltiples sectores”, por lo que existe la necesidad de ampliar esta tecnología que, según sus estimaciones, podría ser usada por 5,000 millones de personas a finales de la década.

"Con todo este crecimiento de usuario, hemos visto un enorme aumento en la demanda de infraestructura informática global", advirtió la ejecutiva, que busca crear consciencia sobre la necesidad de expandir la capacidad de los sistemas.

Este mensaje le sirvió a Sue para presentar varios avances claves de AMD que servirán de soporte en la vertiginosa expansión de la IA como la plataforma rack ‘Helios’. La compañía también dio a conocer, por primera vez, la cartera completa de productos de aceleradores AMD Instinct MI400 Series, además de mostrar un adelanto de las GPU de próxima generación MI500 Series. Sue estuvo acompañada de líderes de importantes tecnológicas que trabajan de la mano de AMD como OpenAI, Luma AI, Liquid AI, World Labs, Blue Origin, Generative Bionics, AstraZeneca, Absci, Illumina, y el Gobierno del presidente Donald Trump, para demostrar que la compañía estadounidense, basada en California, se ha convertido en un líder mundial en la era de la inteligencia artificial. Más temprano, Nvidia había desvelado a Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para inteligencia artificial, que ya está en producción y comenzará a implementarse este año.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, explicó en una conferencia que la plataforma combina varios chips, incluyendo la GPU Rubin y la CPU Vera, formando un superordenador especializado en IA capaz de ejecutar modelos avanzados con gran velocidad y eficiencia.

¿Qué más se espera?