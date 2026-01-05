Un futuro brillante para Vision AI los próximos 20 años promete Samsung

Las Vegas, Nevada.- A través de su visión para CES 2026 -la vitrina tecnológica más grande y prestigiosa del mundo-, Samsung Electronics muestra a Las Vegas como el nuevo escenario de la innovación del sector, donde la inteligencia artificial pasa de ser una idea futurista a formar parte indispensable del día a día, dejando atrás su estatus de novedad distante para integrarse como aliada en la rutina cotidiana de los usuarios. En este marco, Samsung destaca cómo la IA está transformando la experiencia del entretenimiento en casa y optimizando la vida diaria, desde dispositivos conectados hasta soluciones de hogar inteligente que anticipan necesidades y simplifican tareas.

El HERALDO conversa con Lucas Shin, nuevo presidente de Samsung para Centroamérica y el Caribe, quien destaca el papel estratégico de la tecnología emergente y el impacto de la IA tanto en la vida cotidiana de las personas como en grandes eventos deportivos o del mundo del entretenimiento. Lucas Shin afirma que la tecnología de Samsung busca enriquecer la experiencia de los usuarios durante estos hitos globales, al tiempo que se explora cómo la IA podría cambiar la forma en que vivimos y participamos en eventos de alto impacto mediático. Samsung habla de un compañero de IA para la vida impulsado por ecosistemas abiertos. ¿Cómo se traduce esta visión en América Latina, en un año marcado por grandes eventos deportivos? Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En Latinoamérica, esta visión cobra un significado muy especial. Cuando hablamos de un “Companion for AI Living powered by Open Ecosystems”, nos referimos a una tecnología que no vive aislada, sino que une todos los elementos del hogar en un flujo continuo y sin interrupciones, en un ecosistema doméstico donde todo sucede de manera natural y sin barreras ni complicaciones. La convergencia que mostramos en CES 2026 —IA, pantallas avanzadas y hogar conectado— llega en el momento perfecto, para unir a millones de personas que disfrutan de eventos deportivos alrededor del mundo. Ese contexto impulsa naturalmente la demanda por televisores premium y pantallas de gran formato, porque el consumidor quiere vivir el partido con la mejor imagen, el mejor sonido y una experiencia verdaderamente inmersiva, como si estuviera en el mismo centro de la acción deportiva.

Pero lo que diferencia a Samsung es que no se trata solo del televisor. Nuestro ecosistema completo transforma el hogar en el centro del entretenimiento: desde el TV que ajusta imagen y sonido con IA en tiempo real, hasta los electrodomésticos conectados que acompañan la experiencia —manteniendo bebidas frías, controlando el ambiente o permitiendo seguir el partido desde cualquier pantalla del hogar. Gracias a nuestros ecosistemas abiertos, todos los dispositivos se comunican entre sí, creando una experiencia continua, personalizada y sencilla. Eso posiciona a Samsung como la marca definitiva de entretenimiento en el hogar para la región, para disfrutar de tus eventos deportivos favoritos, música, películas y en la vida cotidiana. Ofrecemos el entorno más inmersivo y completo para los fanáticos del deporte en Latinoamérica, dentro y fuera de la pantalla. Samsung llega al CES 2026 con un fuerte mensaje de liderazgo. ¿Cómo definiría este momento para la compañía? Samsung llega a CES 2026 reafirmando algo muy importante: 20 años consecutivos como líder global en el mercado de televisores. No se trata solo de cantidades, sino de confianza, innovación y relevancia para los consumidores. En América Latina, y particularmente en nuestra región, este liderazgo es clave porque aquí lanzamos algunas de nuestras innovaciones más importantes, especialmente en años marcados por grandes eventos deportivos. Cuando hablamos de los próximos 20 años, los definimos como un “Bright Future for Vision AI”, donde la pantalla deja de ser solo un dispositivo y se convierte en un compañero inteligente, capaz de entender contextos, anticipar necesidades y mejorar la experiencia diaria.

Uno de los ejes del CES será la Inteligencia Artificial. ¿Cómo entiende Samsung el concepto de “IA accesible”? Para Samsung, la IA no es un lujo, es una herramienta de inclusión. Nuestra estrategia es clara: llevar la inteligencia artificial a rangos de precios representativos, para impactar a la mayor cantidad posible de personas en la región. Esto aplica tanto a televisores como a electrodomésticos y dispositivos móviles. Queremos que la IA ayude a simplificar rutinas, mejorar la calidad de imagen y sonido, optimizar el consumo energético y ofrecer experiencias personalizadas, sin que el usuario tenga que ser un experto en tecnología. En Honduras hay muchos fanáticos del fútbol, grandes eventos deportivos se acercan y suelen transformar el mercado de televisores. ¿Qué está viendo Samsung en Latinoamérica? El fútbol hoy se vive principalmente en casa, es una fiesta deportiva para la familia y amigos. En Latinoamérica, el consumidor prefiere tener en casa pantallas cada vez más grandes, con mejor tecnología y con IA integrada, para disfrutar sus contenidos preferidos. Para 2026, el mercado global de TVs espera crecer más de un 20% en la primera mitad del año, impulsado por grandes eventos deportivos y de entretenimiento. Eso confirma que el verdadero estadio está en el hogar. Por eso, en Samsung estamos enfocados en dos grandes categorías, en las que proyectamos un importante crecimiento: las pantallas QLED y las pantallas de más de 75 pulgadas. Un ejemplo claro es el nuevo The Frame de 98 pulgadas, que combina arte, diseño y deporte. Es ideal para quienes quieren una experiencia premium y a la vez poseer un equipo que sume su valor a la belleza decorativa de su hogar. ¿Cómo la IA mejora la experiencia de ver un partido en casa? La IA de Samsung actúa en tiempo real mientras las personas están viendo un partido desde la pantalla de su televisor inteligente. Por ejemplo, puede disfrutar imágenes increíblemente perfectas, más claras y nítidas, de los movimientos de los jugadores. En cuanto al sonido, la IA lo ajusta automáticamente, dándole prioridad a los comentarios de los narradores o al sonido ambiental del estadio, según lo que prefiera el usuario. Y para mayor impacto visual, puede activar el Sports Mode cuando comienza el partido. Pero va mucho más allá: la IA recomienda análisis previos, estadísticas, repeticiones o contenido relacionado en plataformas como Samsung TV Plus, alineado con nuestra estrategia FAST Forward. Incluso puedes preguntar al televisor si va a llover el día del partido o pedir estadísticas del jugador que estás viendo. El usuario experimenta todo esto de forma natural.

Samsung también habla de hogares conectados. ¿Cómo funciona en la vida actual en la que se mezclan muchas actividades? Hablemos de cómo funciona una casa con SmartThings. El hogar se vuelve verdaderamente game-ready, porque puedes reflejar el partido en la pantalla del refrigerador mientras preparas snacks, puedes continuar el partido en el celular o tablet si te toca salir de casa. También puedes programar la lavadora para que tu camiseta esté lista antes del kickoff y hasta ajustar automáticamente la temperatura, iluminación y energía del hogar, mientras te deleitas con tus familiares y amigos de esos partidos imperdibles. Esto es AI Living, basado en ecosistemas abiertos, donde todos los dispositivos se entienden entre sí. En CES 2026 se habla mucho del concepto de “Home Companion”. ¿Qué significa esto? Significa que los electrodomésticos dejan de ejecutar tareas aisladas y pasan a anticiparse a las necesidades del usuario. Un buen ejemplo es la línea Bespoke AI. Comencemos por el Refrigerador Family Hub, que incorpora AI Vision con Google Gemini, capaz de reconocer ingredientes frescos y procesados, sugerir recetas y ayudar a planificar comidas. Tienes el Bespoke AI Wine Cellar, que reconoce automáticamente las botellas, te recomienda maridajes y gestiona la colección con IA. Estos productos no solo funcionan, acompañan a diario al usuario.