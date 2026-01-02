Samsung presenta una renovada pantalla portátil con IA antes del CES 2026

Seúl, Corea.- Samsung Electronics anunció este día el lanzamiento global de The Freestyle+, su último proyector portátil impulsado por IA diseñado para brindar una experiencia de entretenimiento más flexible y personalizada en una amplia gama de espacios. El proyector, presentado antes de CES 2026 en Las Vegas, cuenta con un diseño distintivo del Freestyle original al tiempo que incorpora capacidades de IA más inteligentes. Además de brillo mejorado y funciones de entretenimiento ampliadas, lo que permite a los usuarios disfrutar del contenido con mayor libertad, con una configuración o ajuste mínimos.

"The Freestyle+ refleja la visión de Samsung de crear pantallas que se adapten naturalmente a cómo las personas viven y se mueven entre espacios", afirmó Hun Lee, Vicepresidente Ejecutivo del Negocio de Pantallas Visuales de Samsung Electronics. Según Lee, "al combinar una verdadera portabilidad con una IA inteligente que optimiza tanto el entorno de visualización como el contenido en sí, The Freestyle+ facilita disfrutar de una experiencia consistente y de alta calidad dondequiera que estés". El The Freestyle+ de Samsung se exhibirá en CES 2026, que tendrá lugar del 6 al 9 de enero en Las Vegas, con un lanzamiento global gradual planificado para la primera mitad del año.

La IA permite jugar al instante

En el núcleo de The Freestyle+ está AI OptiScreen, la tecnología de optimización de pantalla impulsada por IA de Samsung, que ajusta automáticamente la imagen para adaptarse a diferentes espacios, permitiendo a los usuarios, colocar y empezar a ver. Esta AI OptiScreen incluye un conjunto de funciones inteligentes diseñadas para optimizar automáticamente la imagen en diferentes superficies y entornos. Por ejemplo, la función 3D Auto Keystone corrige automáticamente la distorsión incluso al proyectar sobre superficies irregulares o no planas, como esquinas, cortinas o paredes en ángulo.

Por si fuera poco, cuenta con un enfoque en tiempo real a medida que el proyector se mueve o gira, lo que ayuda a mantener imágenes nítidas y estables sin desenfoque ni ruido visual. Igualmente, un ajuste automático de pantalla que logra que la imagen coincida con el área de la pantalla cuando se utiliza con un accesorio de pantalla de proyector compatible. Y calibración de pared, que analiza el color o el patrón de la superficie de proyección y minimiza las distracciones visuales para una visualización más nítida.

Compacto y fácil de transportar

Diseñado con la portabilidad en mente, The Freestyle+ presenta un formato cilíndrico compacto que es fácil de mover entre habitaciones o llevar de viaje. Con 430 lúmenes ISO, ofrece casi el doble de brillo que la generación anterior, lo que ayuda a que el contenido se vea nítido y atractivo en entornos de la vida cotidiana. También, The Freestyle+ está hecho para el entretenimiento cotidiano, ya que permite a los usuarios moverlo libremente sin preocuparse de si el espacio es "adecuado" para la proyección. Y su diseño giratorio de 180 grados admite proyección en prácticamente cualquier ángulo, incluyendo paredes, pisos y techos, sin soportes ni accesorios adicionales, lo que permite configuraciones de visualización flexibles que se adaptan naturalmente a diferentes salas y momentos a lo largo del día.