Con bloques inteligentes interactivos, Lego redefine el juego infantil en la CES 2026

Las Vegas, Estados Unidos.- Lego lanzó este lunes un sistema de ladrillos inteligentes que interactúan con el jugador, considerado como su mayor avance desde la introducción de sus figuras en miniatura, según explicó la compañía en la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés), que se celebra en Las Vegas esta semana.

El gigante de los bloques de construcción para niños presentó el sistema Lego Smart Play, una tecnología interactiva que lleva el icónico ladrillo de 2x4 a un nuevo nivel de creatividad para los jugadores.

El sistema permite a los usuarios dar color, sonido y luces a los bloques, así como reacciones y comportamientos a las figuras construidas, incluso a distancia.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo Lego, dijo en la presentación que estos nuevos bloques “redefinirán” el juego, dándole casi infinitas posibilidades a quienes los utilizan.