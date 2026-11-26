El Cairo, Egipto.- Al menos 31 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en el incendio provocado por la explosión de un camión que transportaba bombonas de gas tras sufrir un accidente en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, según un nuevo balance difundido este jueves 26 de noviembre por el Ministerio de Salud y Población de Egipto.
El citado departamento informó de que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales, donde reciben la atención médica necesaria acorde a la gravedad de sus heridas.
El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq y agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.
Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.
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La Fiscalía indicó en un comunicado que, tras una investigación basada en testimonios de testigos, una inspección ocular en el lugar de los hechos y el análisis de las circunstancias, se ha logrado detener al responsable del incidente.
El sospechoso confesó haber colisionado con el camión mientras circulaba a 110 kilómetros por hora por la carretera de circunvalación y realizaba maniobras entre carriles, desencadenando la secuencia de hechos que provocó el vuelco del vehículo pesado y el posterior incendio.
También detalló que después de estas maniobras en la carretera, uno de los neumáticos del camión cisterna reventó, lo que causó que el vehículo pesado impactara contra una barrera de hormigón, volcara y derramara gasolina, la cual terminó incendiándose.
El Ministerio Público señaló que "continúa interrogando al sospechoso para esclarecer todos los hechos y detalles del incidente, así como para determinar el alcance de su responsabilidad penal".