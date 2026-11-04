El diccionario que todo ciclista debe conocer...

Tegucigalpa, Honduras.- Entre piñones y repechos, la comunidad pedalera de Centroamérica cuenta las horas para que llegue la decimoquinta edición de la Vuelta El Heraldo, que en este año 2026 vuelve a los 45 kilómetros de ruta entre Los Laureles y San Felipe en esta ciudad. En los prolegómenos de la madre de las competencias ciclísticas en Honduras, nos metemos al diccionario del ciclismo, una obra de consulta de gran valor para los reyes del asfalto, que se lanzarán por los premios este próximo 15 de noviembre en la capital. Faltan pocos días para que se escuche el pistoletazo inicial de la Vuelta El Heraldo, que esta temporada apoyará económicamente a la Fundación Anawin, que regenta el sacerdote Ovidio Rodríguez para apoyar a niños y niñas de aldeas del sur de Francisco Morazán

La enciclopedia del pedalista

Abandono: cuando un ciclista abandona una carrera por cualquier motivo. Abanico: formación diagonal que adoptan los ciclistas en fila para protegerse del viento lateral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ataque: un cambio de ritmo brusco y explosivo para intentar despegarse de los rivales. Bidón: botella o termo para transportar agua o bebida isotónica. Cadena: el componente encargado de transmitir la fuerza de los pedales hacia la rueda trasera. Cadencia: el número de pedaladas completas que da un ciclista por minuto. Categorías: la división de los corredores en función de su habilidad y/o experiencia. Circuito: un recorrido que se realiza dos o más veces para conformar la carrera. Culote: pantalón ajustado con badana acolchada diseñado para rodar cómodamente durante largas horas. Desarrollo: la combinación de dientes entre el plato (delantero) y el piñón (trasero) que determina la dureza o suavidad de la pedalada. Donante de órganos: término coloquial del ciclismo para referirse a alguien que monta en bicicleta sin casco. Efecto látigo: estiramiento y aceleración brusca que sufren los ciclistas situados en la parte trasera del pelotón al salir de una curva. Escapada: un grupo pequeño de ciclistas que logra adelantarse y dejar atrás al pelotón. Esprint: un arranque de velocidad intenso y rápido (que generalmente cubre no más de 200 yardas) al final de una carrera para intentar ganar. Explotar: ser incapaz, repentinamente, de continuar al ritmo requerido debido a un esfuerzo excesivo. Falso llano: un tramo de carretera sorprendentemente difícil que parece llano, pero en realidad tiene una ligera pendiente ascendente. Gritar: conducir muy rápido.

Hacer la goma: situación en la que un ciclista se descuelga del grupo en una subida o repecho, logra recortar metros para volver a entrar, pero vuelve a ceder repetidamente. Lomas de Toncontín: legendaria subida de la Vuelta El Heraldo, que ya se convirtió en un ícono. Machacar: presionar con fuerza los pedales. Marcha de abuela: la relación de transmisión más baja, que combina el plato pequeño con el piñón más grande del cassette. Se usa principalmente para subidas muy empinadas. Martillo: conducir con fuerza en marchas largas. Pájara: extremo desfallecimiento físico y muscular debido a la bajada drástica de los niveles de glucosa y energía.