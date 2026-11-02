En vigor reforma para disponer de L1,200 millones de la OABI para combate contra el crimen

Tegucigalpa, Honduras.-El Decreto No. 227-2026, que reforma la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito para permitir la distribución anticipada de recursos económicos incautados por el Estado, entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La normativa modifica el artículo 78 de esa legislación y autoriza el uso anticipado de los activos líquidos administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Con esta reforma, las autoridades podrán disponer de aproximadamente 1,200 millones de lempiras que permanecían en cuentas bancarias, depósitos en efectivo y títulos valores, a la espera de sentencias judiciales firmes.

El mecanismo faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para aprobar la transferencia de hasta el 100% de los fondos incautados a los operadores de justicia y a los organismos encargados de la defensa y seguridad nacional. "Excepcionalmente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), mediante acuerdo debidamente motivado, podrá autorizar la distribución anticipada de hasta un ciento por ciento del dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, productos financieros, réditos y demás activos líquidos legalmente incautados que se encuentren bajo administración de la OABI", cita la reforma aprobada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La tabla de distribución presupuestaria fijada en el decreto asigna un 25% de los recursos a la Secretaría de Defensa y otro 25% a la Secretaría de Seguridad, destinados a fortalecer la operatividad del ejército y las fuerzas policiales. Asimismo, el Ministerio Público y el Poder Judicial percibirán cada uno un 15% del total de los fondos, mientras que la OABI conservará un 10% para sus gastos de administración y preservación de bienes.