Copán, Honduras.- Nunca imaginó que grabar un simple video con una fatiga policial, para subirlo a su cuenta en la red social TikTok, le traería seríos problemas; al punto de ser arrestado.
Le sucedió a un ingenuo y locuaz barbero, originario y residente de la aldea El Quebracho, perteneciente al muninipio de Copán Ruinas, en el departamento de Copán, en el occidente del país.
El ciudadano de nombre Carlos Roberto Guerra Carranza, días atrás subió un video a su perfil de TikTok "Carlos y sus istorias", en el que aparecía vistiendo una fatiga de uso exclusivo de la Policía Nacional.
La prenda policial la llevaba desabotonada, sobre una camiseta color gris. En el contenido audiovisual, Carlos Roberto expresa que hacía el video sin el afán de faltarle el respeto a la autoridad, y que reconocía la importancia de respetar el uniforme policial y la investidura policial.
"Lo que yo hago es para sacarle una sonrisa a las personas, pero sin faltarles el respeto a los policías", manifestó Guerra Carranza en el video subido a su cuenta: "Carlos y sus istorias"; sin imaginar que esto le traería graves consecuencias.
Evidencias
El creador de contenido en la red social TikTok fue arrestado en su natal comunidad de El Quebracho, después de que la Policía se enterara de la existencia del video en esa plataforma.
La detención fue ejecutada por agentes por agentes de la Unidad Municipal de Investigación Criminal N.° 4 (UMIC-4), en coordinación con funcionarios de prevención y fronterizos.
Al hombre de 38 años de edad, le decomisaron como evidencia: tres camisas tipo fatiga, color azul, con distintivos exclusivos de la Policía Nacional, y una gorra, también con la leyenda Policía Nacional. La Policía no informó sobre la explicación que éste les dio sobre la tenencia de esos pertrechos.
Él fue remitido al Ministerio Público (MP) para continuar con el procedimiento legal. Podría enfrentar cargos penales por el delito de tenencia prohibida de uniforme de uso policial.