Copán, Honduras.- Nunca imaginó que grabar un simple video con una fatiga policial, para subirlo a su cuenta en la red social TikTok, le traería seríos problemas; al punto de ser arrestado. Le sucedió a un ingenuo y locuaz barbero, originario y residente de la aldea El Quebracho, perteneciente al muninipio de Copán Ruinas, en el departamento de Copán, en el occidente del país. El ciudadano de nombre Carlos Roberto Guerra Carranza, días atrás subió un video a su perfil de TikTok "Carlos y sus istorias", en el que aparecía vistiendo una fatiga de uso exclusivo de la Policía Nacional.

La prenda policial la llevaba desabotonada, sobre una camiseta color gris. En el contenido audiovisual, Carlos Roberto expresa que hacía el video sin el afán de faltarle el respeto a la autoridad, y que reconocía la importancia de respetar el uniforme policial y la investidura policial.

"Lo que yo hago es para sacarle una sonrisa a las personas, pero sin faltarles el respeto a los policías", manifestó Guerra Carranza en el video subido a su cuenta: "Carlos y sus istorias"; sin imaginar que esto le traería graves consecuencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Evidencias

El creador de contenido en la red social TikTok fue arrestado en su natal comunidad de El Quebracho, después de que la Policía se enterara de la existencia del video en esa plataforma.