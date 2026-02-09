Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman

Angelique Boyer será la protagonista del remake de "Muchacha italiana viene a casarse", según confirmó el periodista Raúl Gutiérrez a través de sus redes sociales.
El proyecto estará bajo la producción de Rosy Ocampo y tiene previsto su estreno para 2027.
La noticia llega mientras la actriz francesa cosecha buenos resultados con "Doménica Montero", telenovela que actualmente se transmite en el horario estelar de Televisa y en la plataforma ViX.
El melodrama ha generado reacciones favorables entre la audiencia desde su lanzamiento.
"Se confirmó que Angelique Boyer será la próxima protagonista de la productora Rosy Ocampo para el remake de la telenovela 'Muchacha italiana viene a casarse', cuyo estreno está previsto para 2027", escribió Gutiérrez en su cuenta de X.
Días antes de esta confirmación, Boyer había sido abordada por reporteros de Televisa sobre los rumores del proyecto.
Aunque en ese momento no confirmó su participación, la actriz de 37 años manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de colaborar nuevamente con Ocampo.
"Que así sea, si es por un buen augurio y es el personaje que me elige a mí, yo voy a ser la más puesta, además trabajar con Rosy Ocampo siempre es una maravilla, con todo su equipo, toda su producción, estaría en muy buenas manos", declaró ante las cámaras.
Este proyecto marcaría la segunda colaboración entre Boyer y Ocampo. La primera ocurrió en 2021 con el melodrama "Vencer el pasado", donde la actriz compartió créditos con su pareja sentimental, Sebastián Rulli.
La historia original de "Muchacha italiana viene a casarse" llegó a la televisión mexicana en 1971 con las actuaciones de Angélica María y Ricardo Blume. La producción se convirtió en un referente del género y quedó grabada en la memoria colectiva de varias generaciones de televidentes.
En 2014, Televisa produjo una segunda versión protagonizada por Livia Brito y José Ron. Aquella adaptación logró captar la atención del público y obtuvo cifras favorables de audiencia durante su transmisión.
Mientras se oficializa su participación en el melodrama, la actriz ha generado expectativa entre sus seguidores por un proyecto cinematográfico que mantiene en secreto. A través de Instagram, Boyer compartió algunas reflexiones sobre esta nueva experiencia profesional que la llevará por primera vez a la pantalla grande.