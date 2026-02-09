  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman

El periodista Raúl Gutiérrez confirmó que la actriz francesa encabezará la tercera versión del melodrama junto a la productora Rosy Ocampo para 2027

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 17:13
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
1 de 12

Angelique Boyer será la protagonista del remake de "Muchacha italiana viene a casarse", según confirmó el periodista Raúl Gutiérrez a través de sus redes sociales.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer y @vix
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
2 de 12

El proyecto estará bajo la producción de Rosy Ocampo y tiene previsto su estreno para 2027.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
3 de 12

La noticia llega mientras la actriz francesa cosecha buenos resultados con "Doménica Montero", telenovela que actualmente se transmite en el horario estelar de Televisa y en la plataforma ViX.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
4 de 12

El melodrama ha generado reacciones favorables entre la audiencia desde su lanzamiento.

 Foto: Instagram | @vix
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
5 de 12

"Se confirmó que Angelique Boyer será la próxima protagonista de la productora Rosy Ocampo para el remake de la telenovela 'Muchacha italiana viene a casarse', cuyo estreno está previsto para 2027", escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
6 de 12

Días antes de esta confirmación, Boyer había sido abordada por reporteros de Televisa sobre los rumores del proyecto.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
7 de 12

Aunque en ese momento no confirmó su participación, la actriz de 37 años manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de colaborar nuevamente con Ocampo.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
8 de 12

"Que así sea, si es por un buen augurio y es el personaje que me elige a mí, yo voy a ser la más puesta, además trabajar con Rosy Ocampo siempre es una maravilla, con todo su equipo, toda su producción, estaría en muy buenas manos", declaró ante las cámaras.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
9 de 12

Este proyecto marcaría la segunda colaboración entre Boyer y Ocampo. La primera ocurrió en 2021 con el melodrama "Vencer el pasado", donde la actriz compartió créditos con su pareja sentimental, Sebastián Rulli.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
10 de 12

La historia original de "Muchacha italiana viene a casarse" llegó a la televisión mexicana en 1971 con las actuaciones de Angélica María y Ricardo Blume. La producción se convirtió en un referente del género y quedó grabada en la memoria colectiva de varias generaciones de televidentes.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
11 de 12

En 2014, Televisa produjo una segunda versión protagonizada por Livia Brito y José Ron. Aquella adaptación logró captar la atención del público y obtuvo cifras favorables de audiencia durante su transmisión.

 Foto: Cortesía | Vix
Angelique Boyer protagonizará el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”, afirman
12 de 12

Mientras se oficializa su participación en el melodrama, la actriz ha generado expectativa entre sus seguidores por un proyecto cinematográfico que mantiene en secreto. A través de Instagram, Boyer compartió algunas reflexiones sobre esta nueva experiencia profesional que la llevará por primera vez a la pantalla grande.

 Foto: Instagram | @angeliqueboyer
Cargar más fotos