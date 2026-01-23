Hospitalizan a Yadhira Carrillo tras complicaciones de salud

El final de una producción televisiva suele reunir a su elenco principal en un mismo escenario. Sin embargo, en esta ocasión, la notoria ausencia de Yadhira Carrillo en el el cierre de "Los hilos del pasado" abrió paso a inquietudes.
Durante el evento final de la telenovela, el productor José Alberto Castro explicó públicamente por qué la actriz no pudo acompañar al equipo, pese a encabezar la historia.
En ese momento señaló que atravesaba un problema de salud relacionado con un contagio reciente.
“Contento y triste a la vez, contento por el resultado, por cómo lo recibieron en la casa, cómo la gente fue siguiendo la historia, cómo se clavaron y se enamoraron de los personajes, la pobre de Yadhira pues ahorita con Covid, pues es que ahorita esto está pasando, el Covid y la influenza. Cuídense todos por fa, es algo muy serio”, explicó.
Días más tarde, surgió una nueva actualización desde el entorno actoral.
Laura Flores, quien compartió créditos con Carrillo en la misma producción, habló del tema durante un encuentro con la prensa mientras participaba en un ensayo abierto de su obra teatral "¿Por qué los hombres aman a las cabronas?", en entrevista para Maxine Woodside.
La actriz confirmó que su colega fue ingresada a un centro médico, aunque precisó que el motivo fue un cuadro de influenza.
Según relató, fue la propia Carrillo quien le informó por mensaje que sería hospitalizada.
Flores añadió que la situación requería atención médica y que “sí está delicada".
Aunque aclaró que hasta ese momento desconocía si ya había recibido el alta hospitalaria.
La telenovela "Los hilos del pasado" concluyó recientemente su transmisión, cerrando una etapa de trabajo para su elenco.
Mientras tanto, la información sobre la evolución de la actriz continúa dependiendo de los reportes compartidos por su círculo cercano y la producción.