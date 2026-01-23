  1. Inicio
Hospitalizan a Yadhira Carrillo tras complicaciones de salud

La ausencia de Yadhira Carrillo en el cierre de su más reciente telenovela despertó inquietud entre el público, luego de que colegas confirmaran una repentina hospitalización

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 15:47
1 de 12

El final de una producción televisiva suele reunir a su elenco principal en un mismo escenario. Sin embargo, en esta ocasión, la notoria ausencia de Yadhira Carrillo en el el cierre de "Los hilos del pasado" abrió paso a inquietudes.

 Foto: Cortesía | Redes sociales
2 de 12

Durante el evento final de la telenovela, el productor José Alberto Castro explicó públicamente por qué la actriz no pudo acompañar al equipo, pese a encabezar la historia.

 Foto: Cortesía | Redes sociales
3 de 12

En ese momento señaló que atravesaba un problema de salud relacionado con un contagio reciente.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
4 de 12

“Contento y triste a la vez, contento por el resultado, por cómo lo recibieron en la casa, cómo la gente fue siguiendo la historia, cómo se clavaron y se enamoraron de los personajes, la pobre de Yadhira pues ahorita con Covid, pues es que ahorita esto está pasando, el Covid y la influenza. Cuídense todos por fa, es algo muy serio”, explicó.

 Foto: Cortesía | Redes sociales
5 de 12

Días más tarde, surgió una nueva actualización desde el entorno actoral.

 Foto: Cortesía | Redes sociales
6 de 12

Laura Flores, quien compartió créditos con Carrillo en la misma producción, habló del tema durante un encuentro con la prensa mientras participaba en un ensayo abierto de su obra teatral "¿Por qué los hombres aman a las cabronas?", en entrevista para Maxine Woodside.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
7 de 12

La actriz confirmó que su colega fue ingresada a un centro médico, aunque precisó que el motivo fue un cuadro de influenza.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
8 de 12

Según relató, fue la propia Carrillo quien le informó por mensaje que sería hospitalizada.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
9 de 12

Flores añadió que la situación requería atención médica y que “sí está delicada".

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
10 de 12

Aunque aclaró que hasta ese momento desconocía si ya había recibido el alta hospitalaria.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
11 de 12

La telenovela "Los hilos del pasado" concluyó recientemente su transmisión, cerrando una etapa de trabajo para su elenco.

 Foto: Cortesía | Redes sociales
12 de 12

Mientras tanto, la información sobre la evolución de la actriz continúa dependiendo de los reportes compartidos por su círculo cercano y la producción.

 Foto: Cortesía | Redes sociales
