Empleada de empresa de barrido de la AMDC resulta herida al ser atropellada en la Miraflores

Tegucigalpa, Honduras.- Una empleada de una de las empresas subcontratadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), para barrer las calles de la ciudad, resultó con lesiones graves al ser atropellada por un vehículo.
El accidente ocurrió en la calle principal de la colonia Miraflores, en la capital de la República, cuando una joven que transitaba de oeste a este, embistió violentamente con su carro a la señora, cuando ella barría en la vía.
La muchacha conducía un carro tipo turismo, color negro, marca Honda, modelo Civic, aproximadamente a las 7:50 de la mañana, cuando atropelló a la trabajadora de aseo público.
Al lugar llegaron paramédicos de los cuerpos de socorro para auxiliar a la mujer, quien fue trasladada en estado delicado a la Sala de Emergencias del Hospital Escuela (HE).
Investigación
Agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que pasaban por la zona, retuvieron a la joven hasta la llegada de elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), para deducir responsabilidades.
Los percances en los que se ven involucrados miembros de las cuadrillas de barrido son frecuentes, debido a la imprudencia de los conductores y, a veces, por la falta de medidas de seguridad de estas empresas de barrido.