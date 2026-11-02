Empleada de empresa de barrido de la AMDC resulta herida al ser atropellada en la Miraflores

Tegucigalpa, Honduras.- Una empleada de una de las empresas subcontratadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), para barrer las calles de la ciudad, resultó con lesiones graves al ser atropellada por un vehículo.

El accidente ocurrió en la calle principal de la colonia Miraflores, en la capital de la República, cuando una joven que transitaba de oeste a este, embistió violentamente con su carro a la señora, cuando ella barría en la vía.

La muchacha conducía un carro tipo turismo, color negro, marca Honda, modelo Civic, aproximadamente a las 7:50 de la mañana, cuando atropelló a la trabajadora de aseo público.