Empleada de la AMDC fallece al impactar contra el reductor de altura en puente Ricardo Álvarez

Tegucigalpa, Honduras.- Una empleada de una de las empresas de aseo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), falleció minutos después de sufrir un trágico accidente en el puente Ricardo Álvarez, en la zona del Aeropuerto Toncontín. Meylan Johan Sánchez Padilla se transportaba junto a otros compañeros de trabajo, en un camión de la AMDC, después de haber terminado su jornada laboral la tarde del martes -8 de septiembre-, al sur de la capital, dónde estaba asignada. El camión venía procedente de la zona de Los Robles y llevaba como destino el botadero municipal, ya que llevaba la basura que los empleados de barrido habían recogido durante la mañana del martes.

Meylan Johan iba de espaldas, subida en la parte superior del camión. Sin que ella se percatara del peligro, el pesado vehículo ingresó al puente Ricardo Álvarez, y la mujer impactó violentamente con la estructura de concreto que sirve como reductor de altura para que automotores muy grandes no utilicen ese puente. Del fuerte golpe, Meylan cayó sobre la paila del camión, inconsciente con su cabeza ensangrentada, ante el asombro y angustia de sus compañeros, entre ellos una tía de ella que también iba en el camión.



Murió en el HE

En el mismo carro de la AMDC, sus compañeros la llevaron al Hospital Escuela (HE), para que fuera atendida de inmediato, pero sus lesiones eran de tal gravedad, que falleció a los pocos minutos de haber sido ingresada.