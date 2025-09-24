Tres personas mueren en fatal accidente de tránsito en la CA-5

Comayagua, Honduras.- Un fatal accidente se registró la madrugada de este miércoles en la carretera CA-5, a la altura del puente Selguapa, en Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Antonio Flores Bulnes (54), conductor del vehículo; Blanca Perdomo, quien murió en el hospital; y Juan Perdomo, que perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban impactó en la parte trasera de una rastra que estaba mal estacionada en la carretera.