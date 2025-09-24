  1. Inicio
Tres personas mueren en fatal accidente de tránsito en la CA-5

Madre e hijo son dos de las tres víctimas mortales del accidente que se registró en la CA-5, a la altura del puente Selguapa

  • 24 de septiembre de 2025 a las 16:28
El conductor falleció en el lugar, debido a lesiones severas en la cabeza.

 Foto: Cortesía Bomberos

Comayagua, Honduras.- Un fatal accidente se registró la madrugada de este miércoles en la carretera CA-5, a la altura del puente Selguapa, en Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Antonio Flores Bulnes (54), conductor del vehículo; Blanca Perdomo, quien murió en el hospital; y Juan Perdomo, que perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban impactó en la parte trasera de una rastra que estaba mal estacionada en la carretera.

El conductor falleció de manera instantánea tras el impacto, según el reporte del Cuerpo de Bomberos, producto de una fuerte lesión en la cabeza tras quedar incrustado en el vidrio delantero.

Juan, el segundo pasajero de la unidad, también falleció al instante por el impacto, mientras que doña Blanca fue trasladada con vida a un centro asistencial.

Se conoció que Blanca falleció minutos después de enterarse de la muerte de Juan, quien era su hijo.

