Muere joven herido de bala en barrio El Centro de San Pedro Sula

El joven, aún con vida, fue llevado al Hospital Mario Catarino Rivas en una patrulla de la Policía Nacional, sin embargo, murió minutos después

  • 24 de septiembre de 2025 a las 10:56
Esdras Alexis Gómez Gómez, de 20 años de edad, fue atacado a disparos por desconocidos en el barrio El Centro.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre que fue herido de bala en el barrio El Centro de San Pedro Sula falleció en las últimas horas en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad industrial.

La víctima fue identificada como Esdras Alexis Gómez Gómez, de 20 años de edad, residente en la colonia San José 5 y originario del departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, Gómez Gómez fue atacado a disparos en la sexta calle del sector mencionado y de inmediato fue trasladado en una patrulla que circulaba por la zona hacia un centro asistencial.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el joven murió en la sala de emergencias. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladó a la morgue del Ministerio Público.

Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lleva a cabo las indagaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), Cortés es uno de los departamentos más violentos de Honduras. En lo que va del año, del 1 de enero al 16 de septiembre, se han registrado 237 homicidios.

Del total de crímenes, San Pedro Sula se posiciona como la ciudad más violenta del departamento, al contabilizar 136 muertes violentas, lo que representa el 57 por ciento de los casos.

