Muere joven herido de bala en barrio El Centro de San Pedro Sula

La víctima fue identificada como Esdras Alexis Gómez Gómez , de 20 años de edad, residente en la colonia San José 5 y originario del departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre que fue herido de bala en el barrio El Centro de San Pedro Sula falleció en las últimas horas en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad industrial.

De acuerdo con la información preliminar, Gómez Gómez fue atacado a disparos en la sexta calle del sector mencionado y de inmediato fue trasladado en una patrulla que circulaba por la zona hacia un centro asistencial.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el joven murió en la sala de emergencias. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladó a la morgue del Ministerio Público.

Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lleva a cabo las indagaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), Cortés es uno de los departamentos más violentos de Honduras. En lo que va del año, del 1 de enero al 16 de septiembre, se han registrado 237 homicidios.