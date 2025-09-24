  1. Inicio
Matan a un joven y dejan gravemente herido a otro en Choluteca

El cuerpo del fallecido fue levantado por los familiares evitando que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizará indagaciones en la zona del crimen

  • 24 de septiembre de 2025 a las 07:04
Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años de edad, es la víctima mortal en un ataque armado en Choluteca.

Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- Un joven muerto y otro gravemente herido dejó una balacera registrada la noche de ayer en el barrio San Luis de Choluteca, zona sur de Honduras.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años de edad, mientras que el herido responde al nombre de Erick Fernando Morán, quien se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados dispararon contra Estrada Ordóñez y Morán, para luego darse a la fuga. El primero murió en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado de emergencia al Hospital General del Sur, donde se informó que su estado es delicado.

Tras el hecho, familiares de Alejandro Josué Estrada levantaron el cadáver y se lo llevaron a su vivienda, sin permitir que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaran las diligencias correspondientes.

Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2025, en el departamento de Choluteca han perdido la vida de manera violenta 64 personas.

Aunque la tasa de incidencia es mucho menor que la registrada en Olancho, Francisco Morazán y Cortés, Choluteca se mantiene entre los departamentos con altos niveles de violencia en el país.

