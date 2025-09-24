Matan a un joven y dejan gravemente herido a otro en Choluteca

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Josué Estrada Ordóñez , de 25 años de edad, mientras que el herido responde al nombre de Erick Fernando Morán , quien se debate entre la vida y la muerte.

Choluteca, Honduras.- Un joven muerto y otro gravemente herido dejó una balacera registrada la noche de ayer en el barrio San Luis de Choluteca , zona sur de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados dispararon contra Estrada Ordóñez y Morán, para luego darse a la fuga. El primero murió en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado de emergencia al Hospital General del Sur, donde se informó que su estado es delicado.

Tras el hecho, familiares de Alejandro Josué Estrada levantaron el cadáver y se lo llevaron a su vivienda, sin permitir que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaran las diligencias correspondientes.

Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2025, en el departamento de Choluteca han perdido la vida de manera violenta 64 personas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aunque la tasa de incidencia es mucho menor que la registrada en Olancho, Francisco Morazán y Cortés, Choluteca se mantiene entre los departamentos con altos niveles de violencia en el país.